【網絡潮語】繼續旋轉我沒關係　Usagyuuun貼圖爆紅原來係咁解！

2018年將盡，不少網絡潮語已打上年度回歸榜，但「旋轉」一詞突然殺出趕尾班車，聖誕期間在台灣網上爆紅，Peppy Usagyuuun動態貼圖在facebook洗版，但不少網民仍然不知「旋轉潮」何來。 原來潮流來源是本月20日有網民在fb群組「爆廢公社公開版」上載截圖，指有人在fb寫道：「X你娘，繼續旋轉我沒關係」，樓主稱不明所以，探問：「有時候我真的很不能理解89的思考邏輯，你朋友蔡依林？」詎料一則不明所以的帖文惹起網民起哄，紛紛以Peppy Usagyuuun的旋轉圖回應，結果迅速掀起一股「旋轉熱潮」，近日無論是任何帖文，都有網民貼旋轉圖。雖然很多人認為很有趣，但亦有不少人嫌煩，呼籲「停轉」，更稱「不准再轉了，不然蔡英文無法連任」。

「旋轉」潮的源頭，是有網民上載朋友的留言截圖，稱不能理解「繼續旋轉我沒關係」的意思，沒料到帖文吸引到很多人以動態旋轉圖回應，結果令Usagyuuun貼圖爆紅。（fb群組「爆廢公社公開版」截圖）

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樓主的留言「有時候我真的很不能理解89的思考邏輯，你朋友蔡依林？」，原來台灣網民寫的「89」，亦作「8+9」，取其「八嘎囧」、「巴嘎囧」、「八嘎迥」、「巴嘎迥」的諧音，即是「八家將」，部分八家將組織與黑道有關連，令「8+9」漸漸引申至失學或好勇鬥狠、社會地位不高的年青人，有暗貶的意思。

換言之，「X你娘，繼續旋轉我沒關係」相信是年輕人的留言，而樓主無法理解其思考邏輯。其實台灣女歌手蔡依林的歌曲《舞孃》中有一句「旋轉，跳躍，我閉着眼」的歌詞，「繼續旋轉我沒關係」很可能是這首歌的演化，所以樓主才留言問：「你朋友蔡依林？」

台灣媒體則嘗試解釋「旋轉」一詞，估計是形容對方出爾反爾、說話反覆及推託不定；但有網民認為揶揄「8+9」讀書少，「不會用『周旋推託』這麼複雜的詞」，所以才用「旋轉」代替。

由fb動態貼圖Peppy Usagyuuun有轉身動作，為「旋轉」一詞增添動感。（網上圖片）

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旋轉風氣因一帖而起，情況相當無厘頭，不少網民知道興起原因也好，還是表示不能理解，「我看不懂這文法」、「到底是要旋轉什麼？」、「8+9真的走得太遠了」。

由於fb動態貼圖Peppy Usagyuuun有轉身動作，所以台灣網民用Peppy Usagyuuun回覆，為「旋轉」一詞增添動感，雖然原帖已經刪走，但台灣網民繼續使用旋轉圖，但只提及「轉」字或有關意思，就吸引到網民使用Peppy Usagyuuun回應。有人認為潮流太無聊，抨擊轉到令人煩厭，呼籲「不要再轉了」、「不准再轉了，不然蔡英文無法連任」，但有關呼籲往往吸引到更多人以旋轉圖回應，看來熱潮暫時還是停不下來。

（綜合）