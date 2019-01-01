華為用iPhone發Twitter慶祝新年　急刪仍遭截圖廣傳

迎來新的一年，各大廠商紛紛在社交媒體發文慶祝。不過上年走在風口浪尖的華為卻一不留神，為競爭對手做了宣傳。 華為科技昨天（12月31日）在Twitter發布新年祝福，祝大家2019年快樂，不過貼文顯示是用蘋果iPhone手機發出。華為發現這一疏漏後，立即將貼文刪除，但仍然被一名網絡紅人Marques Brownlee截圖捕獲，引來大批網民熱議。

華為用iPhone發Twitter慶祝新年，雖迅速刪除但仍遭到截圖傳播。（網上圖片）

華為這篇Twitter是在昨天（12月31日）晚間11點31分發出，內容是以華為全體員工的名義送上新年祝福。不過，這篇Twitter下方卻留下了「自Twitter的iPhone客戶端發出」（Via Twitter for iPhone）的標記。

華為發出這條貼文後又立即將其刪除，顯然是意識到錯誤。不過，貼文還是被網絡紅人Marques Brownlee截圖發在Twitter上。有網民將Marques稱為「Twitter警察」，因他此前曾多次逮到廠商們類似的尷尬事件。

許多網民都對今次事件留下看法，認為華為官方在社交媒體使用競爭對手的產品顯然不是一件很光彩的事，不過三星（Samsung）和蘋果（Apple）亦曾多次犯過類似錯誤，蘋果公司最近還用Android設備在Twitter發文，推廣自家產品Apple Music。

小編忘記換手機了吧 這小編已入職蘋果 這個也沒啥呀，研究對手也能提升自己嘛。 競品分析肯定要有，官推（官方Twitter）這樣確實欠妥

（IT之家、微博）