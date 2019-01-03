河南漢打死掘父母墳墓風水佬　犯故意傷害罪一審判囚7年

目睹同村人馬留成用鐵鏟、木棍挖掘其母親的墳地，56歲的河南平頂山男子徐義明憤怒將其打傷，終致其失血過多死亡。 2018年12月25日，河南省平頂山市中級人民法院對該案作出一審判決，被告人徐義明犯故意傷害罪，判處有期徒刑7年；被告人徐義明賠償死者馬留成侄子、民事訴訟原告人馬根相喪葬費人民幣25014元。

死者馬留成。（資料圖片）

2018年3月28日，河南平頂山市葉縣仙台鎮李莊村村民徐義明發現馬留成正在掘其祖墳，而馬留成見到徐義明後還試圖用木棍襲擊他，徐義明奪過木棍反將馬打傷。次日，馬留成死亡。據悉，馬留成此前曾有破壞徐義明祖墳的行為。

馬留成侄子馬根相後來稱，馬留成以前是個算命先生，後來患上精神疾病才會去挖其他人墳墓，之前自家祖墳也曾同樣遭殃。

12月19日，河南省平頂山市中級人民法院公開審理此案，檢方指控徐義明犯故意傷害罪，稱「若徐義明賠償獲得馬留成家屬諒解，建議量刑10至15年之間」。當日庭審中，徐義明辯護律師認為，徐義明打死屢掘祖墳者的行為是「反擊不法侵害的正當防衛」。

徐義明家墓左上角被馬留成敲掉一塊。（紅星新聞）

一審判決書內容顯示，法院認為，徐義明的行為不能認定為正當防衛，但徐義明具有自首情節，被害人馬留成在曾有破壞他人父母墳墓行為後又一次出現此類行為，確實存在嚴重過錯，綜合案件情況，對徐義明可依法減輕處罰。

判決書顯示，徐義明犯故意傷害罪，判處有期徒刑7年；被告人徐義明賠償死者馬留成侄子、民事訴訟原告人馬根相喪葬費25014元。

（紅星新聞）