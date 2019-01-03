四川小鎮盛產藥材　培育「中藥雞」一隻110元

素有「中國川芎小鎮」之稱的四川敖平鎮，其地處川西旅遊環線，地理位置便利，具有適宜土質、水分、氣候等優越自然條件，這裡的川芎產量占到全國的80%以上。 正因如此，敖平鎮享有「中華本草小鎮、道地藥材之鄉」的美譽。而擁有如此豐富的川芎資源，敖平鎮的友誼村養殖戶們也積極探索用川芎來改善雞肉及雞蛋的品質。

川農所培育的中藥雞，其雞蛋色澤鮮明、好吃又營養。（友誼村）

位於四川敖平鎮友誼村一家畜禽養殖農民專業合作社的柵欄裡，上千隻雞來回地踱著腳步。據了解，飼養員手中的盆子裡不僅裝著玉米籽，還混雜著許多粉狀物質，「除了玉米籽以外，還有麥麩、豆粕、川芎等，將這些和在玉米籽中，雞不怎麼得病，肉也要好吃一些。」飼養員張先群介紹道。

為什麼添加川芎在雞食裡？「敖平鎮規模種植川芎由來已久，本身川芎就有活血化瘀的作用，當我們把飼餵了川芎的雞拿去檢測的時候，結果顯示雞肉的硒含量很高，我們便推廣了下來，從2014年到現在都沿用著這種方法。」該合作社負責人楊霧帆如此說道。

同時，四川農業大學博士、四川新農村發展研究院彭州分院院長侯凱補充說明，敖平鎮是全國川芎種植面積最大的生產基地，全世界近80%的川芎從這裡銷往世界各地。

也因此，敖平農戶將川芎加入雞禽的飼料配方，成功培育出了一種中藥雞——川芎雞，已養殖30多年。透過農業部食品質量監督檢驗測試中心的檢測報告顯示，川芎雞的營養價值高過普通雞，其維生素、鈣、硒元素含量高。

值得注意的是，作為「香料」能夠增加川芎雞的風味，達到既健康又美味的效果。

此外，去（2018）年2月，敖平的合作社引進了「五黑一綠」的母雞雞苗千餘隻，並且由四川省農科院培育的新品種「川土二號」公雞500餘隻，使得具有特色的川芎雞及雞蛋的在市場上逐漸火熱起來。

這種「五黑一綠」川芎母雞全身呈黑色，重約三斤，其雞蛋也以綠殼蛋為主，個頭比友誼村的雞蛋要稍微小一點。不過，該村村民表示，別看餵了川芎後的「五黑一綠」母雞的雞蛋小，打出來的蛋黃卻很大，蛋清也是非常粘稠，蛋白濃厚、細嫩。

自去年8月上市以來，川芎雞肉和雞蛋的銷量較以往都有了很大的提升，且合作社在做大「川芎老農」品牌的同時，也沒有忘記幫助村民們脫貧增收，他們把大約200隻小公雞交給周邊的老百姓代養，等180天小雞長大以後，以110元（人民幣，下同）至120元每隻的保底價格回收，為村民們增加一份收入來源。

（紅星新聞）