【公關災難】華為用iPhone發Twitter慶新年　兩負責人降級減薪5千

華為在除夕（12月31日）透過Twitter發布新年祝福，貼文卻顯示是用商業對手蘋果公司的iPhone發出。網絡紅人Marques Brownlee在華為極速刪除貼文前成功截圖並在網上公開，引發一場「公關災難」，華為被不少網民留言嘲笑。 周四（3日）內地網傳一份華為內部問責決定，顯示兩名負責人的個人職級被降級一級，同時各被減薪5000元（人民幣．下同）。

華為在除夕（12月31日）透過Twitter發布的新年祝福，貼文顯示是用iPhone發出。（網上圖片）

據該份華為的「公共及政府事務部文件」顯示，該貼文是由華為海外社交媒體日常營運服務商「Sapient」負責發布，並由數字營銷團隊管理。文件提到，由於在操作過程中VPN網絡出現問題，無法用電腦正常發布，為趕及在跨年的時間點，有人「用iPhone手機插入香港的電話卡，直接連到防火牆外面的華為官方Twitter帳號發布了新年祝福的貼文」。

網上流傳的問責文件。（網上圖片）

文件認為事件暴露華為流程的建設和管理不完善，部分員工責任意識不強及對供應商管理不到位，決定對林孝聰及屈凡利兩名相關負責人作出處罰。林孝聰承擔直接責任，予以通報批評，個人職級降級一級，月薪下調5000元。

至於作為數字營銷團隊主管的屈凡利，除了亦要予以通報批評，個人職級降級一級，月薪下調5000元外，更年度考核不高於「B」，凍結個人職級晉升及加薪，為期12個月，由2019年1月2日起開始。

（綜合報道）