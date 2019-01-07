【卓有成效】西安奇招治亂扔煙頭　每公斤煙頭可兌換兩升食用油

亂扔煙頭惹人討厭，可是要整治這現象卻並不容易。西安市新城區胡家廟街道辦最近就想到「奇招」應對，居民可以用煙頭兌換食用油，用以鼓勵大眾自發收集煙頭，保持環境衛生。

活動舉行至今十多日，可謂卓有成效，當地已收集到約21公斤煙頭。（華商報）

胡家廟街道辦街辦保潔公司負責人馬先生介紹，他們從上月26日開始舉行這個活動，口號是「煙頭不落地，換油得實利」，當地戶籍居民可以用收集來的煙頭兌換食用油。據了解，供兌換的食用油為菜籽油，每桶淨含量1升，每桶價格15元（人民幣，下同）。換言之，1公斤煙頭可以換兩桶食用油，價值為30元。

馬先生又說，這些送來的煙頭會由城管科上交給街道辦，然後再統一處理。「這是街辦決定長期做的一項工作，經費主要由街道辦承擔。隨著宣傳的進一步加大，相信會有越來越多的人行動起來撿煙頭，以保證胡家廟轄區的清潔衛生。」

活動舉行至今十多日，可謂卓有成效，當地已收集到約21公斤煙頭。以一公斤大概4000個煙頭計算，21公斤大概為84000個。不過，要如何判斷這些煙頭是在轄區街道上撿到是個難題，馬先生直言，他們只查看換領者的身份證，不會詳細調查煙頭的「來源」。

事件傳到網上後引起不少網民討論，多人留言表示支持，亦有人認為需要同時加大對亂扔煙頭的處罰：