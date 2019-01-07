【五星紅旗蓋美國】亞足協：涉事宣傳手冊非官方授權印製出版

早前報道，亞洲盃的一本賽事宣傳手冊被發現「擺烏龍」，在介紹中國隊的部分，五星紅旗下覆蓋的領土，輪廓竟然是美國地圖。 事件引起輿論熱議，亞洲足協對此發聲明指出，該手冊非官方授權印製出版，已對涉事的出版報社表達失望。

亞足協發聲明指，涉事宣傳手冊非官方授權印製出版。（網上圖片）

亞洲足協（內地稱「亞足聯」）昨晚發表中英文聲明表示，已查明出錯的手冊是一份未經組委會和亞洲足協確認、許可或批准而出版的宣傳手冊，已聯繫出版該手冊的獨立報社，並對其犯下的錯誤表達失望。

中國足協亦發聲明指，中國代表團對出現中國地圖錯誤的宣傳冊一事密切關注，並第一時間向亞洲足協和賽事組委會提出交涉。該亞洲杯宣傳冊為當地一家報社印製，非亞洲足協官方授權印製並發放。亞洲足協已經責令其收回該宣傳冊，當地組委會已就此致歉。​​​​

事件惹輿論熱議 網民：終於推翻美帝了

早前報道，內地體育評論專欄作家、體育博主「R羅克」在微博發帖稱，亞洲盃宣傳手冊的中國隊介紹部分，五星紅旗覆蓋的領土，輪廓竟為美國地圖。而從他所上傳的照片可見，左上角介紹中國領土的地圖上，用對了五星紅旗，所覆蓋的卻顯然不是中國領土，而是美國領土，只是缺少了阿拉斯加和夏威夷。

事件隨即引起輿論熱議，有人笑言這是「傳說中的中國威脅論」，亦有人調侃「終於推翻美帝了」、「少了阿拉斯加和夏威夷，領土還不完整！」