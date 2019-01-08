【順手牽樹】武漢六旬翁見路邊三樹「蠻好看」　挖走帶回家後被捕

順手牽樹？湖北武漢一名62歲的男子，路過公共綠化帶時發現3棵樹生得「蠻好看」，竟然趁夜開車將其挖走帶回家。他最終亦因貪心惹禍，被警方以涉嫌盜竊罪刑事拘留。

3棵樹最終交還給洪山區綠化隊，將它們重新栽植歸位。（網上圖片）

上周五（4日）下午，武漢洪山區園林局綠化隊工作人員巡查期間，發現區內一個公共綠化帶的三棵樹木「川滇白蠟棒棒糖」憑空消失。據稱這3棵樹以白蠟嫁接，形如棒棒糖，由綠化施工人員從意大利買來，價格每棵3500元人民幣，今年4月才栽植到該處。

工作人員馬上報警，後由洪山派出所接手調查。警員翻查該處的監控片段，發現上月28日凌晨1時40分，一輛私家車停在路邊，兩個人下車後將3棵樹挖起搬上車，過程約10分鐘。透過畫面中的車牌號碼，警方成功找到偷樹的62歲葉姓男子。

公共綠化帶的花木不時被偷

葉男向警方自白道，有一天路過覺得那3棵書「蠻好看」的，所以找了一個農民工，一起把樹挖走；他又自言不知道偷樹後果嚴重，求情說：「樹在另一套房子裡，我去找人拿來，你們就別開車過去了，我也62歲了，給我留點面子。」

由於這3棵樹價值逾萬元人民幣，受損的又是公共綠地，洪山公安分局7日以涉嫌盜竊罪將葉男刑事拘留，3棵樹也交還給洪山區綠化隊，將它們重新栽植歸位。當地園林部門表示，公共綠化帶的花木原來不時被偷，一名工作人員更稱：「以前我們買的樹狀月季用鐵框護住，居然被人割斷鐵框後偷走了。」