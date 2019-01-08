【亂象不斷】偷藏香蕉麵包補給品　廈門馬拉松裁判員遭取消資格

內地馬拉松亂象不斷，廈門馬拉松賽事組發委會布通報稱，前（6）日負責賽道補給管理的裁判員鞠某某私藏部分競賽物資，組委會決定取消其廈馬裁判員資格，追回物資，今後賽事不再調用其擔任裁判員工作。

2019年廈門馬拉松賽況。（VCG）

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昨（7）日，廈門馬拉松賽事組委會在《關於裁判員鞠某某違紀行為的通報》中稱，2019廈門馬拉鬆比賽結束後，競賽部收到舉報，反映17.5公里飲用水站管理裁判員鞠某某私自收藏香蕉、紙杯、麵包等部分用於補給運動員的競賽物資。

組委會競賽部經過調查，認定舉報情況屬實，鞠某某的行為與裁判員身份和形象嚴重不符，違反了廈門馬拉松裁判員管理辦法，造成極其惡劣影響。

經查實後，決定取消鞠某某廈門馬拉松裁判員資格，追回其私自收藏競賽物資，並且今後不再調用鞠某某擔任裁判員工作。

同時，廈門馬拉松賽事組委會希望全體裁判員吸取教訓，以此為戒，共同維護中國馬拉松良好的競賽形象。

對此，內地網友也紛紛抨擊，「最近中國馬拉松出這麼多事，還來壓，丟臉」、「占小便宜吃大虧的真實版」、「這種人是見東西就貪，絕對不能讓這種人有職有權。應當清除出裁判員隊伍」、「馬拉松已經變味了」、「偷盜不是要拘留嗎？」、「丟人現眼！給國人丟臉！」。

有選手稱對此次馬拉松的安排大感失望，表示以後都不會再參與。（網上圖片）

此外據內媒報道，今年廈門馬拉松不少選手在社交平台抱怨，指此次領取個人物品過程太緩慢，還因人臉識別接待處較少，拖長了人均通過時間，認為是籌組委會事先評估不足，沒採取有效措施所致。有跑手稱他們在賽前領取裝備時，排隊1個半小時都無法取得，批評大會面對數千人龍，竟毫無應對方案。