【膽大包天】連鎖餐廳宣稱食材專供中南海領導人　涉虛假宣傳受查

膽大包天？內地知名中式快餐連鎖店「老娘舅餐飲」，竟在餐盤紙墊上宣稱所用雞蛋「專供中南海領導人和奧運健兒」。最終因涉嫌虛假宣傳，被市場監督管理部門立案調查。

「老娘舅餐飲」在餐盤紙墊上宣稱所用食材「專供中南海領導人和奧運健兒」。（網上圖片）

早前有網民爆料稱，「老娘舅餐飲」在江蘇南京一家分店的紙餐墊上，寫上其採用的「德清源雞蛋」是「專供中南海領導人和奧運健兒」。事件隨即引起公眾質疑，更有律師指出，「專供」屬於廣告法的違禁詞彙，若宣傳商家無法提供專供合同，還會觸犯虛假宣傳。

老娘舅餐飲公共關係總經理陳曉榮回應事件時表示，每一家「老娘舅」店面均有不同的特色，各分店可以根據自己門店的需要，向當地的市場營銷部門提出宣傳方案，諸如宣傳單頁、餐墊、外賣單等物料。她又指，涉事宣傳材料僅在南京市場使用。不過，內媒《澎湃新聞》報道指，蘇州、杭州、上海等地的老娘舅門店中也出現了同樣的宣傳材料。

至於被介紹為「專供中南海領導人」的雞蛋品牌「德清源」（按：準確名稱應為「德青源」）則表示，其公司產品與「中南海」及相關機構無任何聯繫，老娘舅的宣傳材料也並沒有經過他們的審核和確認，已發信對方要求道歉：「據我們了解，老娘舅方面是因為缺乏一些認知，無意中做出了這樣的行為」。

去年7月也因發布違法廣告被罰

南京市秦淮區市場監督管理局已於去年12月17日正式調查老娘舅餐飲公司。但其負責人表示，因該案仍處於調查取證環節，為保證調查的順利進行，暫不便向外界披露更多詳情：「如果證據確鑿，具體的處罰結果，可能包括勒令整改等（措施）。如果有偏政治性的情況，處罰將是從重的，因此我們也十分謹慎。」

老娘舅方面則表示，目前公司正在接受調查中，亦積極接受政府（監管部門）的處理，估計政府會於農曆新年前將發布行政處罰通知。

據了解，老娘舅公司成立於1998年，首家門店於2000年11月2日開張，現時已有超過200家分店，集中於杭州、蘇州和南京等地。去年7月11日，「老娘舅」也因發布違法廣告，被南京市建鄴區市場監管局責令停止發布，並罰款5萬元人民幣。