流感轉向攻擊兒童腦部　廣州出現5例壞死性腦炎　專家憂病毒變種

廣東省今年季節性流感確診數目雖然較去年大大降低，但與以往引發肺炎不同，廣州不少兒童重症患者中，中樞神經系統被攻擊的情況明顯增多，僅廣州市婦女兒童醫療中心就已至少有5宗由流感引起的壞死性腦炎。 該中心內科副主任、感染科主任徐翼教授表示，現時已將此種情況向疾控中心報告，將會進行相關研究，查找是否病毒出現變化。

據《南方都市報》報道，流感是季節性非常明顯的疾病，在嶺南地區往往在每年的冬春之交開始流行。報道引述徐翼表示，流感實是一種會致命的疾病，尤其是對於年老體弱，本身患有其他疾病的人而言，感染流感後引發重症的風險要比常人高得多，類似高危人群亦包括孕婦或兒童。

兒童是流感重症的高危人群之一。（視覺中國）

徐翼指，今年廣州市婦女兒童醫療中心第一周的流感報告病例約有300宗，較去年同期大減一半，並以甲型H1N1流感為主。由於兒童是流感重症的高危人群，故今年的兒童重症病例仍然較多，「內科感染病區的住院孩子，主要就是流感孩子。」

但徐翼同時指出，與往年更多引發肺炎不同，「今年的病毒更喜歡攻擊孩子的神經系統」。徐翼解釋，流感病毒確會攻擊神經系統，臨床病症包括有壞死性腦炎、腦膜炎、Reye綜合症等，「但這更多是理論上的情況，現實中類似情況並不多見」。然而今年卻大有不同，「類似因為感染流感病毒，迅速進入到壞死性腦病階段的孩子，我們一共收治了五例。」

（南方都市報）