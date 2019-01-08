【遊台注意】再增死亡個案　全台灣進入流感流行期　春節將最嚴重

寒流一波波，台灣流感病毒發威，上周（12月30日至1月5日）類流感門急診就診人次計7萬6562，且新增24例流感併發重症病例及五例流感死亡病例，台灣疾管署宣布，全台正式進入流感流行期。

台灣疾管署副署長羅一鈞預估，這次流感高峰期應該會落在農曆春節當周，因今年流感疫苗與社區流行病毒吻合，保護力不錯，因此，就診人數以及重症個案應會低於這幾年的平均值。

上周新增五例死亡個案，一例為北部地區40歲女性，另四例為65歲以上民眾。北部中年女性個案身體健康、無慢性疾病，僅體型稍胖，12月中旬出現流感症狀，病情急遽惡化，合併心肌炎，不幸於發病後八天病逝。羅一鈞表示，五例死亡個案均未接種流感疫苗，四例老年死亡個案則分別有糖尿病、肺阻塞、癌症等疾病，提醒慢性疾病患者，務必把握最後接種機率，至醫療院所、衛生局施打疫苗。

疾管署統計，全台公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘量約9.3萬劑、0.25mL劑型約3.9萬劑，疫苗存量有限，羅一均建議，民眾接種疫苗之前，先上當地衛生局網頁查詢院所查詢，並於接種前再次電洽院所確認，以免撲空。一旦出現咳嗽、持續發燒、肌肉及骨骼痠痛等類流感症狀，請至住家附近、備有公費藥劑合約醫療機構就醫，避免集中至大醫院導致急診壅塞；如有呼吸困難、發紺、意識改變等危險徵狀，應儘速至大醫院就醫診治。

羅一鈞指出，目前全台共有4326家合約醫療機構提供公費藥劑，公費流感抗病毒藥劑則有39.9萬盒，包括吸入式、膠囊等兩種劑型、三種藥物，均可用於治療A型和B型流感。本流感季自2018年10月1日起，台灣累計188例流感併發重症病例，感染型別以H3N2（55%）及H1N1（36%）為主，造成18人死亡，11例H3N2、7例H1N1；近四個星期社區流感病毒以H3N2及H1N1為主。

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