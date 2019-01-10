【炒車？】拱北海關截「炮彈果」稱其會爆　遭科普雜誌「打臉」

珠海拱北海關日前查獲一名入境旅客攜帶未經申報且無相關檢疫審批手續的水果，當即將之截留以作銷毀，並在封存後送往初篩室作鑑定。 據內地傳媒《廣州日報》報道，海關鑑定結果顯示該水果竟是傳聞中會以「自爆」方式散播種子的「炮彈果」，「威力類似一個小型手榴彈」。海關當局目前已將其妥善存放於防爆箱中待後續處理。 不過，內地科普雜誌《博物》就透過官方微博澄清，這個水果「根本就爆不了」，「只是長得像古代的炮彈才叫這名字」。

拱北海關截獲一個「炮彈果」。（微博）

據內地傳媒報道，事發當天晚上7時許，在拱北口岸入境旅客新廳，一名旅客的行李箱在接受X光機檢查時，圖像顯示箱內有一個尺寸較大的球狀物體，引起海關關員注意。經檢查，球狀物體是一個形似椰子的水果，外表呈茶褐色，淨重3.8公斤。據旅客自述，該水果來自新加坡，是好友在家中所種植並贈與其食用。由於獨特少見，故準備帶回中國與家人一同分享。

海關將截獲的「炮彈果」封存待後續處理。（微博）

報道稱，經鑑定該水果約20cm乘20cm，有堅硬木質外殼，頂端有6個坑狀疤痕，各項特徵均與「炮彈果」相符。炮彈果是「炮彈樹」（Couroupita guianensis）的果實，又被稱為「鐵西瓜」。傳聞中炮彈果成熟或受到一定的外力衝擊時會發生爆炸，威力近乎一個小型手榴彈，被稱為是世界上最危險的水果。炮彈果在爆炸時，其堅硬的外皮和內部的種子會四處飛散，最遠距離可達方圓20米，是其傳播種子的主要方式，但威力卻足以傷害或殺死鳥類。

著名科普雜誌《博物》澄清炮彈果「根本就爆不了」，得名是因為「長得像古代的炮彈」。（視覺中國）

但對於「炮彈果」的由來，著名科普雜誌《博物》透過官方微博澄清「根本就爆不了」，「只是長得像古代的炮彈才叫這名字」，《博物》又介紹炮彈果的花十分漂亮，常見於泰國的寺廟門口。

（綜合報道）