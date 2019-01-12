江蘇官員「13歲參加工作」引質疑　官方回應：加入雜技團樂隊

江蘇泰州官方近日對16位將要被提拔、重用的官員資料進行公示，不過其中一位名叫孔元的官員就引起網民好奇，因為據官方公示的資料顯示，孔元在1976年時就已開始工作，當時年僅13歲。 泰州市委組織部事後回應指，原來孔元13歲時就加入了當地的雜技團樂隊，該經歷按照相關規定可作為實際參加工作時間；官方亦已多次認定其參加工作的時間屬實。

官方公示，這名官員13歲時就參加工作，引發網民質疑聲音。（泰州發布）

據泰州市委組織部公示的官員資料顯示，孔元生於1963年1月，1976年10月參加工作，現任泰州市航道管理處處長，擬任市直單位副處職幹部。據此計算，孔元在13歲就已經開始工作。

面對不少網民質疑「13歲參加工作，小學學歷」、「非法使用童工」，泰州市委組織部今天（12日）凌晨回應指：「組織上對其工作時間的幾次認定，均為1976年10月」。

泰州市委組織部解釋稱，孔元13歲時參與了當地的雜技團樂隊，對其工作時的認定不存在問題。（網上圖片）

官方：從事文藝工作符合認定條件

泰州市委組織部解釋稱，孔元1976年10月加入了當地雜技團樂隊。根據相關文件規定：「文藝、體育單位招用不滿16周歲的專業文藝工作者、運動員，經縣級以上勞動行政部門批准後，可認定其參加工作時間」、「對於未滿16周歲參加工作的其他情況，應尊重歷史、實事求是，對手續齊全、程序合理的，可按實際參加工作時間予以確認。」

內地傳媒《澎湃新聞》致電孔元詢問詳情，孔元答覆指：「我的簡歷沒有問題，經得起推敲。」他又表示，之前並沒有人舉報反映過他的問題，他也沒有關注到相關的輿情，「具體說明以市委組織部為準」，說完即掛斷電話。

對於官方回應，許多網民表示理解，「那個時代13歲參加工作很稀奇嗎？有甚麼大驚小怪的」、「本是個人奮鬥的故事卻被質疑用人不淑」、「就是想多一些退休金，常規操作」。不過亦有人不相信官方說法，提議「上任前，請在當地電視台露一手」，「請這個幹部給表演一個雜技唄。」

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