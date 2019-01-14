【整容打針】成都女食辣後頭腫險盲　揭廿年前「豐太陽穴」後遺症

成都一名女子長期吃辣後太陽穴出現硬塊，並蔓延到眼部，後經醫生診斷證實與20年前注射「奧美定」整容有關，其主診醫生解釋：「吃辣是誘因，根本原因在於太陽穴處注射的奧美定填充物發生位移導致水腫。」 「奧美定」學名為「聚丙烯酰胺水凝膠」，坊間稱之為「人造脂肪」，1997年起獲准於內地使用，主要用於整容豐胸，但其後不少被注射者出現併發症，其中不只注射物移位游離，更有引發乳腺癌的病例，結果內地於2006年禁止生產、銷售和使用奧美定。據知香港亦有同類禁令。

成都女食辣頭腫險致盲，揭廿年前「豐太陽穴」後遺症。（紅星新聞）

據內地《紅星新聞》1月14日報道，久居北方的王霜和家人去年回到成都定居，到農曆新年期間，吃了幾天火鍋，喝了些紅酒，太陽穴處開始出現硬塊。她隨後10天沒吃辣椒，服下一些消炎藥，腫塊消失。

眼睛只剩下一條縫

不料去年4月份，腫塊再次出現，並且逐步蔓延到眼部，王霜於是少吃辣椒和食消炎藥，但這次病情未見好轉，需要赴醫院輸液消炎。然而後來不管她吃辣與否，腫脹都會出現，頭部和眼部腫得完全變形，眼睛只剩下一條縫。

經幾度求醫無果後，王霜才在朋友提醒下，想到可能與過往整容手術有關。20年前，她在河北一家整容醫院打針「豐太陽穴」，當時她並未感覺自己變美，身體也無異樣，早已遺忘此事。去年10月王霜再度求醫，終於確認當時注射的液體已經變成固體，填充物移位導致腫塊出現。

成都女食辣頭腫險致盲，揭廿年前「豐太陽穴」後遺症。（紅星新聞）

人造脂肪已變成固體

據醫生解釋，患者太陽穴最初注射的液體是奧美定，經過多年已變成固體，且出現明顯移位，已游離至眶骨邊緣。正因病情至此地步，患者一旦吃辛辣食物，血液循環受刺激，同時血管通透性增加，血液液體就會滲出而引起水腫。假如任由病情惡化，填充物進入眶內，將可能引起視野模糊、視力下降甚至失明。

去年12月下旬王霜接受矯正手術，由醫生動刀取出「雞蛋」大小的兩塊病變組織和注射物。事主之後仍要通過移植自體脂肪，填補兩邊太陽穴處凹陷處。