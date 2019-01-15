【有片】甘肅8歲女童遭欺凌下體流血十小時　校方欲兩萬「私了」

甘肅一名8歲女童近日疑似在校園遭到欺凌，回家後血流不止。 女童的家屬指出，孩子是因被老師懷疑偷拿口紅（唇膏）而遭受暴力，稱老師曾要求其他學生一起毆打女童，「用教鞭伸進孩子的下體打」。但校方則指事件與老師無關，並引述警方調查稱，女童是被同班2名男生用掃帚插傷下體。 此外，女童家屬還表示，事發後學校方面還曾提出，出兩萬人民幣「私了」。 當地教育局今天（15日）發布事件處理結果，指出事件是2名男生所為，該小學校長、副校長已被免職。

受害女童在醫院接受治療。（網上圖片）

受害女童趙某的姑母趙女士接受內地傳媒訪問時指出，2018年12月14日，孩子放學回家時整條褲子被血浸濕，還有血順著腿往鞋裏流。她回憶道，當天一名肖姓老師懷疑趙某偷了一支價值人民幣數百元的唇膏，並將趙某的奶奶叫到學校要求賠錢。「奶奶去的時候沒帶那麼多錢，就沒有賠，沒想到孩子放學回來之後就這樣了。」

家屬：老師為隻口紅下令5孩毆打

趙女士指出，趙某向她坦承，身上的傷是老師和同學們一起打的。當日，肖姓老師曾將趙某單獨叫到房間，詢問她是否拿了自己的唇膏，並允諾如果她還給自己就給她買好東西吃，「孩子嘴貪，說自己拿了，但當老師問她口紅（唇膏）去哪兒了，她搖頭。」後來趙某就被帶往教室，「老師要求同學們把孩子的褲子脫光了打，用教鞭伸進孩子的下體打。一個班一共7個娃娃，5個娃娃都打了。」

家人將趙某送往醫院治療，但由於傷勢嚴重、渾身是血，當地2家醫院都不敢接收。最後趙某被送往陝西西安市兒童醫院治療。趙女士說，「血整整流了10個多小時。」

在趙某接受手術後，醫院的手術記錄指出，其處女膜部分破損，傷口位於陰道深處，無法縫合。趙女士說，醫生告訴她，無法確定趙某是否還有生育能力，且醫院方面認為傷情較重，不像是孩童所造成。趙女士還稱，趙某的姑父在醫院陪護時發現，孩子衣服脫掉後，身上還有腳踩的印記。

校長：班上男生藉機行事 與老師無關

不過，該校校長就強調事件與老師無關，並引述警方調查後消息指，是兩名男生趁老師離開課室後，藉此事毆打女童，並用掃帚插她的下體。

趙女士則表示，學校向她表明，願意賠償人民幣2萬元私下解決。她曾給涉事肖姓老師打過電話，但該老師態度惡劣，否認自己打了趙某，而目前涉事肖姓教師仍在學校上課。趙女士還說，警方後來在肖姓老師的抽屜裏找到了這支曾經失蹤的唇膏。

趙女士說，趙某的家庭環境較為特殊，自幼母親失蹤，父親有智力障礙，祖父母都已年邁，還有一個雙目失明的哥哥。她在學校常常遭到同學欺辱，經常被脫褲嘲笑。

當地教育局今天（15日）發布事件處理結果，指事件是兩名男生對趙某進行毆打，但2人皆未滿14歲，不予處罰；該小學的校長、副校長已被免職，並分別受到警告、記過處分。事件引起網民激烈討論，不少人同情女童的遭遇，認為校方提出的解決方案太過草率，亦有人不相信教育局說法，認為老師應該負責。

網民熱議：

一個孩子的傷害 2萬？！ 那兩個男孩可以自斷陽器嗎？ 還有沒有王法了這個小女孩的一生就被毀了 就想知道口紅是怎麼回事？老師是否沒有責任？ 又是未滿14周歲不予處罰？？？這個保護法在保護誰

（現代快報／新京報／央視新聞）