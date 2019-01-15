上海船廠現神秘巨型分段　外界猜測或是中國第三艘航母

傳聞建造中國第三艘航母的上海江南造船厂近期出現「動靜」，一艘巨型船隻的分段現身，引发外界猜測，這或與中國最新國產航母有關 。

上海江南造船廠出現神秘巨型分段，網傳和中國第三艘航母有關。（鼎盛軍事）

江南造船厂新建的造船廠房和巨型龍門吊，均是建造航母的利器。（鼎盛軍事）

1月11日，中國首艘國產航母，即第二艘航母完成第四次試航任務，返回大連造船厂碼頭。

而就在四天后的1月15日，有中國網友发布照片，聲稱在上海的江南造船厂旁出現一艘巨型船隻的分段。

中國官媒新華社此前稱，中國第二艘國產航母，即第三艘航母正在上海江南造船厂建造。 加上這艘「神秘」船隻的分段疑似有「外飄」設計，因此，不少網友甚至是軍事觀察家將其與最新國產航母聯繫在一起。

另外，中國海軍退役軍官曾爆料，075型兩棲攻擊艦正在上海船厂建造，大概率將于2019年下水。因此，這塊分段是兩棲攻擊艦也未可知。 据信075型兩棲攻擊艦排水量高達36,000万噸，動力采用16PC2-6B柴油機，可搭載28架各型直升機。

有媒體分析認為，無論是新華社報道，還是承包商中國船舶重工集团此前無意泄密中國三艘航母，第三艘航母的建造已是板上釘釘之事。 在外界看來，第三航母將采用直通甲板設計，安裝至少3部電磁探測器，艦載機仍由殲-15改進型號擔綱，并配備艦載固定翼預警機等。

2019年1月14日，是有「中國航母之父」之稱的劉華清冥誕8周年，不少中國網友借悼念之機呼吁中國建造更多更大的航母。

（多維新聞）