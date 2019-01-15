高血壓漢不肯服藥　三年來天天吃芹菜解決　最終腦出血入院

來自杭州的王先生三年前在身體檢查時發現自己血壓升高，但卻因為害怕副作用而一直都沒服用降血壓藥。他偶然在養生節目裏聽到吃芹菜可以降血壓，他就把芹菜列入了每天必吃的菜單，不是炒著吃就是煮著吃，但近日卻因為腦部出血而需住院治療。 內地有媒體就指出，芹菜僅有輕微降血壓作用，治療高血壓還是需要吃藥。

王先生三年前在身體檢查時發現自己血壓升高，但卻因為害怕副作用而一直都沒服用降血壓藥。圖片為示意圖（視覺中國）

綜合中國科學技術協會微信公眾號等發表的文章，早前氣溫驟降，王先生感到頭暈，看東西模糊了，連走路都不穩了，於是家人陪著他到醫院就診。一測血壓，發現收縮壓已經飆到220 mmHg（正常的收縮壓為不高於140 mmHg），電腦掃描（CT）顯示王先生腦部有出血，情況十分緊急，需要馬上住院治療。

報道稱，王先生因為害怕降血壓藥的副作用，因此一直都沒服用降血壓藥。三年前起王先生天天吃芹菜，剛開始的時候的確有效果，血壓稍微降下來。儘管血壓還是偏高，但他感覺已經達到了自己的理想血壓，不想最終還是出事。

報道解釋，芹菜含有豐富的維生素、芹菜素和磷、鐵、鈣等礦物質，還含有蛋白質、甘露醇和膳食纖維等成分，具有舒張血管、降血壓、預防動脈粥樣硬化等作用。但是芹菜只能作為輔助治療，是改善生活的方式，真正要治高血壓還是要靠藥物。

（中國科協官方微信國家科普平台/順德發布）