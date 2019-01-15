【中國漫遊】成都電視塔亮燈為「李澤言」慶生　他是誰？

四川成都的電視塔日前打出為一位叫「李澤言」的人慶祝生日的字句，並有大量支持者到場。 原來「李澤言」是一款手遊《戀與製作人》中的角色，是不少女玩家心中的男神，這些女玩家甚至以「李太」來自稱。

1月13日晚，四川成都電視塔出現生日祝福的字句，被祝福的壽星名字叫李澤言，祝福者還說要和壽星仔看熊貓，希望李澤言不要嫌她幼稚，似表白多過祝福。

究竟誰是李澤言？今年28歲的他是一名青年才俊，年紀輕輕已經是集團總裁和餐廳老闆，還有1米83身高、結實的肌肉，以及酷到爆的外型，真的是完美。不過現實怎會有這樣完美的人，他只是虛構出來的手遊遊戲《戀與製作人》角色。

女玩家可以與這角色深入交流，甚至可以收到角色的電話和信息，也會在微信朋友圈收到回復，談一場徘徊現實與幻想之間的戀愛。遊戲於2017年年底首次登場，不足一個月已有超過200萬活躍玩家，而且熱度一直維持至現在。

成都電視塔慶生當日，就有不少的支持者到場，有支持者表示，得悉有此活動，特地由四川西南邊的西昌趕來成都。她估計是李澤言的支持者出資舉行這個慶生日的活動。而這個電視塔的亮燈費用，一個小時就要十萬元人民幣。而且不單在成都，國內其他地方都有類似活動。去年在深圳京基100大樓，亦同樣有FANS為李澤言慶生，看來李澤言的吸金力仍然很強大。

（梨視頻／微博）