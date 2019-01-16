為維持報紙經營　山西報社高管賣保健品透支信用卡　涉詐騙被判刑

在內地，保健品行業一直被認為是不法分子牟取暴利的灰色地帶，而內地政府近段時間加大了打擊保健品行業亂象力度。 不過，保健品行業的參與者有時候會有讓人意想不到的「苦衷」：山西一名報社高管為了維持公司經營，決定以賣保健品的手段來創造營收，此後他又為了籌集資金而透支信用卡。最終，他因涉嫌惡意透支信用卡48萬餘元（人民幣，下同）逾期不還，被法院以詐騙罪判刑。

山西一報社高管為維持公司經營涉惡意透支信用卡。（視覺中國）

賣保健品擺脫困局 透支信用卡維持經營

內媒澎湃新聞報道，任職山西某報社的戴榮，第二個身份是山西坤龍文化傳媒有限公司總經理。戴榮表示，該文化公司是為了幫報社為擺脫經營困局，創造更多收益而創辦，主要業務是與河北邯鄲康業製藥有限公司合作，銷售保健品「伊力勉膠囊」。此後，該報還因給這款產品刊登違法廣告而在2013年被山西省食品藥品監督管理局進行公告。

2014年2月，戴榮以上述身份在中國銀行太原平陽支行辦理了一張信用卡，其後通過POS機刷卡透支，其透支資金直接進入了坤龍傳媒的賬上，主要用於公司租用房屋、購買辦公傢俱和經營所需。戴榮稱，用公司POS機進行透支的辦法是當時銀行工作人員告知的，而自己從未利用信用卡進行揮霍。

山西某報社開具證明，曾委託戴榮購置辦公用品。（澎湃新聞）

欠款逾91萬元被刑拘

因經營資金周轉不靈，從2015年7月起，戴榮名下的這張卡就開始出現逾期透支。在欠款逾期後，戴榮被銀行和第三方催債公司上門催收，他只好四處找錢還款。

但在資不抵債的情況下，戴榮最後仍未能按銀行要求一次性還清款項，被公安局刑事拘留。據了解，在2017年6月該案立案時，戴榮的信用卡欠款逾91萬元，其中本金超過48萬元，利息、滯納金、取現手續費等費用約43萬元。

信用卡透支款去向表部分截圖。（澎湃新聞）

法院從輕發落仍不服

戴榮被拘近一個月後，幾經籌措，戴的家屬向中國銀行將所欠本金和利息全部還清。隨後，戴榮取得了中國銀行方面對其的書面諒解。在諒解協議中，中國銀行還建議法院「對其免於刑事處罰」。

對此情節，當地法院認定戴榮的透支行為 屬「以非法佔有為目的」，但認為可以對戴榮「酌情從輕處罰」，最終判處戴榮有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金8萬元。可是對於一審判決，戴榮和律師均表示不認可。

戴榮的辯護律師田忠會認為，戴榮透支的款項主要用於企業的生產經營，無法償還的原因是市場因素。客觀上戴榮一直在積極還款，其還款行為沒有中斷。因此，對於法院認定其「以非法佔有為目的」不能認同，而其行為也不構成信用卡詐騙罪。

（澎湃新聞）