【冇人性】因裝修工不慎弄髒晾曬衣物　武漢業主竟割斷高空安全繩

湖北一名周姓裝修工日前在16樓高空工作時，因不慎弄髒一名業主在露台晾曬的衣物，遭業主割斷其備用安全繩。周男擔心主安全繩亦遭對方割斷，於是順著安全繩跳下，過程中遭受皮外傷。 周男事後報警，涉事的晉姓業主目前已被警方行政拘留。

高空工作時常伴隨著危險。（示意圖／網上圖片）

事緣上周四（10日）周姓裝修工與同事在沌口都市尚巢小區進行小區亮化及外牆維護工作。下午2點多，正當他們在16樓高空工作時，晉姓業主突然怒氣衝衝地走到露台，指責周男在粉刷牆面時，將他家中晾曬在外的衣物弄髒，要求周男向他賠償損失。

周男看到在16樓牆外晾曬的衣服上的確有腳印，雖然不知道是自己還是同事弄髒，仍立即向業主道歉，並承諾下樓後會聯絡公司領導來協商。

「喊領導來協商，這不就是打官腔嗎？」晉男氣憤地要求周男賠款，「你賠不賠，你現在不賠我，我就把你的繩子割了！」周男則未理會晉某，與同事繼續工作。豈料晉男就拿起𠝹刀將周男的備用安全繩割斷。

周男見狀後，擔心身上的主安全繩亦遭對方割斷，於是順著安全繩立即往下跳，先一步下去的同事則在地面接應周男。由於下降速度過快，周師傅的手臂、手肘被牆面撞破了皮。

周男隨後報警，警員趕到現場確認周男只是皮外傷毋須就醫後，便將雙方帶回派出所調查。經詢問，晉姓業主承認割斷備用安全繩的違法事實。目前，晉男因涉嫌危害他人人身安全依法被湖濱派出所行政拘留，案件正在進一步調查中。

（楚天都市報）