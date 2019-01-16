不忍妻子受病魔折磨　江西八旬莽夫闖深切治療部拔喉：死在我身邊

江西省南昌市一名八旬老人，早前突然衝入醫院的深切治療部替患病的妻子拔喉，企圖帶她回家，並指：「要死也要死在我身邊，咱回家去。」 老人魯莽的行為當時幸獲現場的醫護人員立即發現，老人隨即被保安控制，其妻亦最終被成功搶救。

徐某當時在未有穿上防護服和鞋套的情況下，突然闖進深切治療部。（截圖）

因急性心臟衰竭送院

據悉，該名老人的妻子已年逾六旬，她上月21日因急性心臟衰竭和肺氣腫而被送到醫院搶救，當時她的全身出現嚴重水腫，口吐帶血絲泡沫，加之常年患冠心病，隨時都有生命危險。

而今年已經86歲的徐某於上月24日下午時份，在未有穿上防護服和鞋套的情況下，突然闖進深切治療部，並將妻子身上的氣管插管全部拔去，並大喊要帶她回家，當時徐妻的身體狀況隨即惡化，幸最終成功被搶救，而徐某當時亦隨即被保安控制。

涉事醫院的深切治療部。（法制日報）

專家：行為涉刑事

據內媒報道，徐某和妻子是當地的「五保戶」，本身並無任何收入，膝下更有一名患有智障的女兒，無直繫親屬。而徐妻多年來的病情已花費了不少金錢，這次入院更已花費近3萬元（人民幣．下同），這對徐某一家來說，無疑是一筆巨款。據徐某的侄子表示，徐某的魯莽行動除了因為缺錢，主要還是不忍心妻子受病痛折磨，覺得再治療也沒有多大價值。

目前，徐妻已經從深切治療部轉至普通病房留醫，並且已經可以下床行走。據江西師範大學法律碩士教育中心主任、教授顏三忠分析，徐某的行為已涉嫌刑事犯罪，「首先，我國法律明文規定，公民的生命權受法律保護，任何人都不能非法剝奪他人生命，哪怕是危重病人的生命。其次，病情是否不可逆轉、是否需要放棄治療，涉及非常專業的判斷，只有專業醫療機構和醫生才有資格和能力作出判斷，徐某作為非專業人士沒有判斷的資格和能力，更沒有決定選擇妻子生死的權利。再次，徐某的行為在客觀上很可能會導致妻子病情惡化甚至死亡的結果。」

（法制日報）