無限極回應「產品致女童心肌損害」：深表歉意　經銷商違反協議

內地「直銷之王」無限極（中國）有限公司（下簡稱「無限極」）近日捲入保健品醜聞，陝西田女士的3歲女兒服用無限極產品後被診斷出心肌損害。 無限極今日（17日）回應稱，前期對女童健康問題關懷不夠，深表歉意並誠懇道歉，並指此次涉事經銷商樊某嚴重違反了《經銷商協議》條款。

無限極（中國）有限公司是李錦記健康產品集團成員。（無限極公司網站）

無限極就缺乏關懷道歉

內地媒體澎湃新聞17日報道，無限極當天表示，前期對患心肌損害病症女童的健康問題關懷不夠，深表歉意並誠懇道歉。該公司認為，此次陝西涉事經銷商樊某嚴重違反了《經銷商協議》條款，無限極公司將督促並責成其從維護消費者權益的角度，去推進事件解決，隨後將依規進行處理。

此外，無限極陝西分公司負責人表示，已經聯繫陝西的權威醫院對田女士的女兒進行檢查和治療，但被拒絕，正在申請陝西省衛健委對女童的身體健康進行全面檢查。

田女士投訴無限極店無證經營保健食品「常欣衛口服液」及宣稱產品具有治療功效。（網上圖片）

涉事門店無證經營已被查處

此前，田女士投訴陝西商洛市商州區興商街一個無限極授權的商店，指其無證經營保健食品「常欣衛口服液」及宣稱其產品具有治療功效。

報道稱，據當地市場和質量監督管理局17日介紹，涉事無限極店無證經營，已經予以立案查處，並在去年4月罰款逾2萬4千元（人民幣，下同）。監管局表示，經調解，該店已經向田女士退還貨款約1萬元。而田女士質疑的部分食品、保健食品質量問題抽樣送檢，結果為合格。