【植入廣告】江蘇警破黑客案拘49人　初中學歷首腦1年多賺百萬

近日，江蘇南通警方偵破一宗網絡安全事件，搗破黑色網絡產業鏈。該集團利用木馬程式，入侵正規網站，暗中在網站平台上植入做假證、招嫖、代孕等非法廣告。 但令人意想不到的是，開發這一木馬程式的黑客只是一個24歲小伙子，僅有中學學歷份而已。

經多方調查，警方最終抓獲主某。（VCG）

2018年2月初，江蘇如東縣公安局接到轄區一家公司報警，稱公司網頁遭到黑客攻擊。據該公司網絡維護人員反映，這一段時間感覺公司網速有降低，但網頁內容沒有任何異常。

經查實後，該名維護人員發現，在網站後台中，居然被人植入「額外」訊息。而警方根據訊息內容作技術分析，確認該公司網站遭黑客攻擊，性質類似使用「快雀寄生蟲」、「快雀蜘蛛池」、「快雀一句話管理工具」等黑客軟件。

「運用這些黑客軟件，不法分子能獲取正規網站的後台管理權限，然後植入木馬程序，讓網站為自己所用。」如東網安大隊徐峰受訪時解釋稱，攻擊者十分狡猾，他並非要篡改這些網站的網頁內容，而是利用這些正規網站，來給自己的非法勾當「站台」。

擒賊先擒王

2018年3月20日，如東警方在湖南當地警方協助下，於婁底市逮捕疑地朱某某。據朱某某供詞，網上非法廣告推廣已經成為一條黑色產業鏈，他屬於末端做應用的，就是購買黑客工具攻擊網站，且能在短短幾個月時間，獲利數萬元（人民幣，下同）。

其後根據朱某某的說法，警方查明了幕後主犯身份，並在2018年4月初，逮捕24歲的廣東饒平籍男子劉某某。

1年多時間賺百萬元

劉某某僅有初中學歷，但同樣是一名電腦技術愛好者，透過自學掌握軟件製作技術。據劉某某供認，他從2017年初起，在網上售賣自己開發的「快雀系」黑客軟件，並建立QQ群作售後服務。一個軟件的價格為1500至3000元不等，後期每次的升級費用則數百元到千餘元不等，其後短短一年多時間，他便牟利上百萬元。

抓獲主某後，警方循線逮捕了49名共犯。（VCG）

報道南通網安支隊負責人消息，指專案組循線追踪，很快在湖南、上海、廣東、四川、河南、山東等20多個省市抓獲這一黑產鏈條上的其他犯罪嫌疑人49名。

目前，劉某某因涉嫌提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪，其他涉案人員涉嫌非法控制計算機信息系統罪，已由警方移交檢察機關審查起訴，近期將提起公訴。

（現代快報）