【D&G辱華風波】廣告主角時隔兩月發聲：幾乎葬送我的模特兒事業

國際時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）廣告辱華事件已經過去兩個月。日前，拍攝該廣告片的女主角終於發聲，引起網友關注。她坦言這次拍攝幾乎斷送了她的模特兒事業。

拍攝廣告過程尷尬 成果與想像不符

綜合內地媒體報道，曾為D&G拍攝「起筷吃飯」廣告中的女主角1月21日左也發文，解釋了該廣告的拍攝全程，並表達了自己的想法。根據左也的回憶，她在面試之前，並不了解D&G品牌，也不知道具體會拍攝什麼內容。 拍攝過程中，導演要求她做出驚訝、不知所措、捂嘴笑等表情和動作。她一一照做了，但仍感到了一絲尷尬。

左也解釋稱，職業模特兒參與的所有商業拍攝工作，沒有資格提前看到成品，或者給予修改意見的權利。但在「起筷吃飯」廣告正式發布後，左也覺得和自己的想像有落差，並對自己的表現不滿意。

模特兒事業幾乎被葬送 懇請網友原諒

左也在文中提及，自己也是中國人，沒有考慮視頻發布後引發的這些事情，對此她也感到非常愧疚。對於此次與D&G合作，左也坦言這次拍攝給她帶來了很大影響，幾乎葬送了她的模特兒事業。

她表示，這段時間遭受了很多網絡暴力，希望大家能夠理性看待。最後她再次懇求網友能夠原諒她，她表態稱以後一定會以更好的國人姿態展現中國風采。

左也的文章發布後，引來內地網友熱議：

「太倒霉了，攤上辱華公司和一群自以為是的網友。」 「個人認為這個女生也是受害者。」 「希望姑娘能夠堅強面對，加油。」 「是因為斷送事業才發聲？」 「沒什麼好說的，人生都是在做選擇題，你無法改變社會，更無法改變別人的想法，一個成年人做的選擇只有自己承擔。」

D&G品牌創辦人Stefano Gabbana及品牌設計師Domenico Dolce去年11月發放了道歉短片。（網上截圖）

D&G去年11月推出名為「起筷吃飯」的宣傳片，影片中模特兒使用筷子的動作怪異，旁白也是用奇怪的中文口音「指導」女主角吃飯，讓人覺得嘲諷意味濃厚。影片流傳後，內地網民紛紛留言抗議。

與此同時，D&G的設計師也在網上與內地網民對罵，又稱中國為「屎國」。對話內容曝光引起軒然大波，不少內地網友公開抵制，並要D&G公開道歉。 事件發生後，中國多位明星包括章子怡、陳坤、李冰冰等人也發聲抵制，讓耗資數百萬美元籌備的上海時裝秀被迫取消。 11月23日，D&G兩名高管錄視頻道歉並用中文說「對不起」，希望得到中國人的原諒。

（綜合報道）