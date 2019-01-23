【雪龍號撞冰山】事發片段曝光　濃霧影響相撞前一刻始見冰山

正在執行中國第35次南極考察任務的極地考察船雪龍號，上周六（19日）受濃霧影響下與冰山相撞，幸無人員傷亡。內地官媒公開事發一刻的片段，可見當時前方能見度極低，甚至在相撞前一刻才見到冰山。

從船頭的閉路電視畫面所見，雪龍號當時在滿布浮冰的海上航行，但濃霧幾乎已完全遮擋視線，故直至相撞前一刻才見到前方竟有冰山，猝不及防下的巨大衝擊力更使船頭桅桿瞬間當場斷裂。

從片段所見，當時濃霧之重，直至相撞前一刻始看到有冰山。（影片截圖）

考察隊船基首席科學家陳大可事後解釋，現在的雷達技術無法區分冰山和浮冰，如果增強雷達效能，只會「看起來就是一片全是」，調低效能卻又敏感度不足，「所以根本無法區分，我們需要發展新的技術。」陳大可又指，當時濃霧極重，氣候條件之差只能依靠船員在高處瞭望，但亦只能在距離冰山很近的地方才能觀察到，更何況當時濃霧來得非常突然。

雪龍號日前在南極撞上冰山。（視覺中國）

據了解，雪龍號在撞上冰山前已提前減速，時速不足6公里，加上相撞後及時後退，降低對船隻的損傷，故除了桅桿斷裂及部分舷牆受損外，雪龍號的動力和通訊系統一切正常。目前雪龍號船頭上的冰雪已經清理完畢，但為了安全起見，雪龍號已調整原定計劃，將改為前往長城站接受船舶專家的進一步檢查。

（央視新聞）