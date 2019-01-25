【中國漫遊】「百度已死」bing受衝擊　內地網民還有甚麼選擇？

自從Google退出中國市場後，百度就成為內地搜尋引擎的霸主，佔有六成半以上使用率。但百度近幾年不斷被負面新聞困擾，例如魏則西事件和推廣博彩網站事件等，令百度的形象和公信力受損。有輿論稱「百度已死」。 此外微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing（內地稱「必應」）中國版（23日）也一度受到衝擊無法使用。內地網民還有甚麼選擇？

「百度一下 你就知道」這句口號可能大家都有聽過，但這間內地互聯網搜尋引擎的霸主，過去多次引發爭議，影響公司的公信力。

最轟動的有魏則西事，2014年西安大學生魏則西患有滑膜肉瘤，他通過百度推薦到武警北京市總隊第二醫院接受治療，醫院方面聲稱療法是與美國史丹福大學合作研發，有效率達八成以上，但魏則西的病情未有好轉最終離世，後來官方證實醫院發布虛假信息誤導病患者，而百度則被指控在搜尋引擎中，透過競價排名賺錢，但就沒有確保網站提供內容的真實性。

競價排名的爭議早在2008年曝光，當時央視揭露百度會向其他網站要求交錢換取在搜尋榜上排在較前的位置，如果拒絕向百度交錢，網站就會被鎖，在百度中無法搜尋得到。

到2016年，內媒記者又發現百度每天晚上十時到翌日早上九時，會悄悄推廣賭博網站，百度飽受批評，一度關閉所有商業推廣頁面，但在2016年下半年又恢復。

百度爭議不斷，內地網民轉用其他搜尋引擎又是否可行？自從GOOGLE退出中國市場後，百度一家獨大，2018年在中國搜尋引擎市場中佔比超過65%，第二的神馬和第三的搜狗加起來都不及百度的一半。另外，國內其他的搜索引擎大部份的搜尋結果都是集合各大搜尋引擎的連結，而百度是全球僅有四間開發出獨有搜尋引擎的企業，所以用戶搜尋時會較快較穩定。

（綜合報道）