河南「溫情」報道出現「聾啞人說話」情節　報社：常識錯誤將問責

據內地媒體報道，河南《漯河日報》25日發表的一篇新聞文章，出現「聾啞人說話」相關表述，引起讀者議論。當天下午，漯河日報社編委會發出致歉聲明，稱這是常識性錯誤，按規定對相關負責人問責，召開教育整頓會議。

河南《漯河日報》25日發表的一篇新聞文章，出現「聾啞人說話」相關表述。（網上圖片）

《漯河日報》一篇標題為《善良心靈綻「金花」》的文章提到， 王金花的婆婆是個聾啞人，前年因為腳傷在床上躺了一個多月。在這期間，王金花親力親為照顧婆婆，令婆婆感動地說：「兒媳婦對我比親生女兒還要好，有這樣的好兒媳，是我前世修來的福。」

文章刊出後，惹來內地網民熱議。有人問「婆婆是用微信說的嗎」，還有人開玩笑說，「聾啞一輩子，讓《漯河日報》治好了」。其後又有人稱，《漯河日報》發現不妥後對文章進行了多次修改。先是在文中刪掉「聾啞人」三個字，後來又改為「聾人」，接著又改回「聾啞人」，並把文章裡婆婆說的「那句話」刪掉。

幾番周折後，漯河日報社編委會25日下午還是選擇了認錯。該報社在微博上發文稱，這篇文章出現了常識性錯誤，在社會上造成了不良影響。對於此次質量事故，報社及時查明原因，按規定對相關責任人進行問責；對電子版進行修正；召開教育整頓會議，分析原因，查擺問題，提出整改措施。漯河日報最後對王金花和她的家人致以歉意，並對讀者表示感謝。

（綜合報道）