【男公關奢華慶生】白馬會所前員工爆：找頂級公關要有2千萬身家

近日內地網上流傳，上海白馬會所一名男公關獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，價值以百萬元（人民幣．下同）計，引起公眾關注。 事件曝光後，白馬會所疑似為免惹上麻煩，在官方微博刪除大量貼文。不過有內媒於26日引述公安消息，指白馬會所已經被查封。 有內媒訪問白馬會所的前員工，前員工爆料稱會所裏所有的工作人員都是男性，連前台都是男生。此外，會所消費水平很高，女客要找頂級公關要有2千萬身家。

近日內地網上流傳，白馬會所有男公關獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，圖為據稱是涉事的男公關。（微博）

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據白馬會所的官方網站介紹，白馬會所是私人女性會所，位於上海市最繁華地段，建築面積1600平方米，總投資400餘萬元。會所內的每一間包廂都有不同的裝修風格，另外，會所內設19間頂級VIP包廂。

白馬會所內部環境。（網上圖片）

白馬會所官方微博曾在去年發布過一則招聘啟事，稱因隊伍拓展，急聘大量商務男模，要求身高在180cm以上，「形象必須要帥，穿著時尚、前衛」，而工作內容則是「單純陪女客人聊天喝酒（純商務），不帶半點違法活動，小費最低1000元起」。

前員工：連前台都是男生 只服務女性

《北京青年報》又報道稱，自稱是白馬會所前員工的小白（化名）表示，網傳的過生日事件是真的，而且對於會所內的男公關來說，這個生日禮物根本不算甚麼，比這次禮物高檔的還有很多，「我們見的太多了，只是這次被爆了出來，大家才覺得不可思議」。

小白又表示，白馬會所裏所有的工作人員都是男性，連前台都是男生，只會為女性客人提供服務。對於網傳女客如到白馬會所消費，「十幾萬只能開個枱，找頭牌陪侍要有房有車，資產2000萬以上」，小白指會所裏的消費水平很高，與網傳描述差不多。

（《北京青年報》）