【男公關奢華慶生】環時闖白馬會所：大門沒圍封　極速被人趕走

上海白馬會所一名男公關早前獲「富婆」餽贈價值近百萬元（人民幣，下同）貴重禮物慶生，引起公眾關注。會所卻因此惹上「麻煩」，被公安「依法處理」，查封並停止營業。 官媒《環球時報》有記者昨日（28日）到白馬會所查訪，發現會所大門沒被圍封，仍能看到門前的裝飾，但有兩名疑似保安的男人在場「駐守」，記者亦很快被「請」出會所所在的白馬大廈。

白馬會所前台上「Perfect Space」（完美空間）的牌子還放在上面，牆上布滿各種色彩的裝潢。（環時）

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據《環球網》報道，記者昨日上午到達白馬會所所在的旺旺大廈，發現大廈一切運行都是正常，寫字樓的職員還是照常的上班，並非如網上盛傳「旺旺大廈在事後已經封閉」。他先乘電梯到22樓，再經安全通道樓梯走上一層，到達會所地址的23樓，但安全通道大門被鎖掉，無法進入樓層內部。

記者之後直接乘電梯到23樓，到達樓層後電梯門一開，一棵碩大的聖誕樹映入眼簾，前後堆滿各種禮品盒和裝飾品，讓23樓的通道顯得非常狹窄。前台上「Perfect Space」（完美空間）的牌子還放在上面，牆上布滿各種色彩的裝潢。這顯示白馬會所的大門沒有被圍封，該記者更寫道：「並沒有完全封閉的感覺，前台和通道所有的東西也都還在」

保安上樓「請走」記者

不過，在大門右邊的一個小房間裏，兩個看似是「保安」的男人一直看着記者，並問：「你找誰，什麼事情？」該記者表示，可以肯定他們不是常規保安。但為免生事，他只能按電梯下樓離開。

電梯落到22樓後有兩人進入，一個是大廈保安，一個是大廈其他公司的工作人員，而這個保安是來把記者「請」下去的。原來，他們在監控已經看到記者在安全通道往23樓去。保安說道：「旺旺大廈挺倒楣的，接下去23樓的房租都收不到了。」另外一個人則說：「有什麼倒楣的，他們的存在本來就拉低了我們這棟樓的整體定位，再說他們在其他地方還有好幾個會所。怕什麼！」