江蘇漢扮「霸道總裁」強吻推銷員　被捕後直言：怎麼跟電視不同？

男主角化身「霸道總裁」，「壁咚」甚至強吻不太熟悉的女主角的情節，不時出現在言情電視劇中。江蘇蘇州近日卻有一名男子「有樣學樣」，突然強吻一名陌生女子，結果涉嫌猥褻婦女被警方拘留。他在被捕後更表示：「怎麼跟電視不同？」

男子在一家內衣專賣店強吻女導購。（現代快報）

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1月13日上午10時左右，家住蘇州的權男來到商業街一家內衣專賣店購買男士內衣。他讓推銷員給他推薦，然後進試衣間試穿。

權男在試穿的過程中，覺得女推銷員穿著很性感，想起平時看的韓國言情劇，便模仿劇中男主角，雙手抓住女推銷員的雙肩，化身「霸道總裁」強吻上去。但在推銷員的激烈反抗下，權男最終停止強吻，卻沒意識到自己已經違法。

1月20日，權男再次來到那家內衣專賣店，更直接開始騷擾該女推銷員。不過，女推銷員沒有再次忍耐他，選擇立即報警求助。警員到場後將權男拘捕，經審查後承認自己猥褻女性。權男表示，自己當日強吻女推銷員後，還暗自奇怪為何不像電視劇中一樣有效。目前，權男已被警方行政拘留，案件正在進一步調查中。

「霸道總裁」情節曾被指助長性犯罪

「霸道總裁」最早源自言情小說，講述年輕、富有、俊俏的男主角用霸道和粗暴的方式追求平凡的女主角。但現時不少影視作品，尤其韓國電視劇都有類似劇情。

韓媒《韓民族日報》亦曾刊文批評「霸道總裁」劇情助長性犯罪，諸如劇集《Radio Romance》中，男方強行將女方抱起及抬走，而其他韓劇亦經常出現男主角強吻女主角，又或是將女主角推倒床上，在這些在現實中會被視為犯罪的行為，透過影視作品卻被美化，從而「凸顯」男主角的男性魅力，「性暴力行為成為了浪漫的工具和逗樂的方式，並在潛移默化中為大家所接受，對教育產生了負面影響」。

（現代快報）