【真．食雞】江蘇村民80隻家禽一夜消失　5名賊人：想吃雞又好玩

據內媒《現代快報》報道，江蘇常州禮嘉鎮村民們近日稱，自家養的草雞、大白鵝等80多隻家禽在同一晚離奇失蹤。經民警調查後發現，竟然是被五個想吃雞的年輕人偷了。

江蘇常州市禮嘉鎮村民的家禽一夜間神秘失蹤，而偷雞的疑犯偷盜後吃不完，又圈養在自家果園裡。（現代快報）

報道稱，1月24日早上，村民唐老伯去自家桃園的雞舍餵雞，結果發現雞舍的鐵絲網被扯破，6隻母雞、2隻大白鵝和1隻紅頭鴨統統不見蹤影。經調查，當天禮嘉鎮有5戶村民家共計80多隻家禽在前一晚神秘失蹤。

據民警介紹，從2018年下半年至2019年1月，當地派出所已經接到了20多起當地群眾的報案，最多的一次，一戶村民家一夜間少了60多隻雞。警方懷疑這可能是一幫團夥偷雞賊所為，也一直在追蹤所有案情的進展。

再次接到報案後，民警們展開排查和走訪工作，於24日在一個農場門口發現了一輛用作偷雞運輸的麵包車，並最終將5名疑犯一舉抓獲。令人意外的是，5名疑犯家裡經濟條件並不差，有幾個人家裡是做小型企業，還有人家裡有桃園，葡萄園，同時果園裡也散養著雞鴨等。

至於偷雞的原因，其中一名疑犯交代稱，開始的時候，只是想抓幾隻散養的草雞回來吃，也覺得有點好玩。後來「賊心」愈來愈來大，有時甚至在家門口附近的果園裡踩點下手，而偷的雞、白鵝數量太多，吃不完就散養在自己果園裡。據悉， 5名疑犯目前已被刑事拘留，此案正在進一步審理中。

（現代快報）