陝漢遇前度「高大」新歡膽怯棄箍煲　為洩憤偷手機陷害陌生女店員

目睹前女友拖着新歡，陝西一名本欲「箍煲」的失戀男不但當場「敗走」，甚至還因看到路邊手機店女店員與男顧客的互動而觸景傷情，竟偷走店內一部手機作報復，目前他已被警方拘留。

對方高大威猛 「箍煲」卻步

據警方指，來自陝西的28歲疑犯王某自高中畢業後，便輾轉來到東莞、惠州等地打工，其間與一名同鄉女生劉某墮入愛河。不過兩人戀情開始後，本身性格暴躁的王某多次與女友起爭執，兩人最終於去年12月分手，女方更隨即返回家鄉。

王某事後一度亦有回鄉「箍煲」，並在劉某家門前守候，卻被他發現劉某牽着另一個男子的手返家。王某本打算上前理論，但該男子偏又高大威猛，最終讓他心生膽怯，掉頭回家。

疑犯王某目前已被移送到拘留所。（網上圖片）

失戀之苦轉嫁報復女店員

其間，王某經過路邊一家手機店，並看見店內的女店員正在向一名男顧客推銷手機。看到兩人聊天的場景，本身滿腔怒火無處發洩的王某竟也被「觸及痛處」，因而偷走店內一部價值約3000元人民幣的手機，盼女店員可因此被責罵，甚至是被開除，以「一吐烏氣」。

不過，其盜竊的行為事後已遭當地警方發現，並被列入為在逃人員通緝。王某周一（28日）下午在東莞火車站打算再買車票回鄉「箍煲」時，因形跡可疑而被警方扣查，目前他已被移送到拘留所。

（廣州日報）