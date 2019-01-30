被指在共享汽車上「拉屎」　成都男拒繳清潔費：租車時就有異味

共享汽車內居然有糞便？在四川成都，就有一名男子租用共享汽車後，被汽車公司以「在車上拉屎」為由追收200元人民幣「清潔費」。 男子拒絕繳交費用，辨稱自己租車時就有異味；共享汽車公司則表示，工作人員當日確實在車上發現糞便，但目前已取消收取這筆款項。

「GoFun出行」共享汽車。（視覺中國）

家住成都武侯區的王先生，平時下班回家喜歡租用一款名為「GoFun出行」的共享汽車。1月28日晚，他像往常一樣，在武侯區南華路附近取車回家。不久後，他收到來自「GoFun出行」的繳費通知，要求他繳付200元人民幣的清潔費，理由是「在車上拉屎」。

王先生表示，自己對此覺得又好氣又好笑，「我怎麼可能幹出這種事！」他又說，上車時已聞到車上有異味，但由於是晚上，車內也沒開燈，所以並未多加注意。

「GoFun出行」所屬的北京首汽智行科技有限公司則就事件表示，王先生當晚總共用車15公里，耗時29分鐘，而工作人員凌晨反饋時，發現車內的後排座位上確實有糞便等異物，具體情況也還在調查中。

目前，汽車公司已取消收取這筆款項。但到底「屎從何來」，則尚未清楚。

事件引起一些網民議論，有人覺得糞便是王先生拉的；有人認為可以檢測DNA；亦有人分析，29分鐘開了15公里的車，應該沒有時間拉屎：