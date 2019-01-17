重慶酒廠11萬個酒盒上印失蹤兒童資料　銷售款項全數捐贈慈善機構

內地失蹤兒童問題嚴重。如何讓更多人知道失蹤兒童的資訊，讓他們重返親生父母的懷抱？重慶一間酒廠就採用了一種特殊的方式，聯合慈善機構製作逾11萬瓶訂製酒，將失蹤兒童的資訊印在產品的外包裝上，幫助他們早日一家團聚。 此外，酒廠的負責人更決定將全數銷售款項捐贈予合作的慈善機構，以避「抄作」質疑。

銷售款項將全數捐贈慈善機構。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

重慶一間酒廠近日聯合慈善機構製作逾11萬瓶訂製酒，將失蹤兒童的資訊，包括名字、特徵、出生日期、失蹤地點、照片等印在產品的外包裝上，並留下聯絡方式，呼籲知情者或失蹤者本人聯絡，讓他們能夠一家團聚。據了解，盒上資料來自慈善組織，部分兒童已失蹤超過20年，按年歲計算甚至已經長大成人。

酒廠負責人肖獨峰表示，這個計劃源於他身邊曾有一位朋友的孩子失蹤，整個家庭後來發生巨大變化，朋友完全無法振作，其妻的精神也受到嚴重影響。他認為，孩子失蹤對很多普通家庭來講都很難接受，所以希望通過他經營企業的產品將這些資料擴散出去，幫忙朋友以及其他失蹤孩子家屬早日一家團圓。

肖獨峰後來聯絡中華少年兒童慈善救助基金會，由其旗下的「寶貝回家尋子網」授權提供失蹤孩子的基本資訊、家庭住址、聯絡方式及走失時的照片，啟動名為「瓶身尋親 等你過年」的活動。

活動如有成效 將每年定期推出

此次活動合共推出的114949瓶訂製酒，擬分批發布約1000個失蹤兒童的資訊，直到這款酒全部售完為止。肖獨峰表示，想呼籲社會多關注失蹤兒童，讓失蹤孩子的家庭有更多的信心。就算不能改變孩子失蹤的事實，也希望讓這些家庭能有安慰，知道很多人在幫助他們。他又指，如果活動有成效，能成為走失兒童資訊釋出和傳播的有效方式，酒廠可以每年定期推出同類活動。

網上有聲音質疑企業是否在炒作，肖獨峰對此回應道，一開始也有同事認為這活動容易引起質疑。因此，肖獨峰決定將銷售款項直接捐贈給中華少年兒童慈善救助基金會。他說：「因為覺得這件事是對的所以便決定去做，我們也是希望不只有我們一家企業來做這件事，如果社會有更多人能參與進來，那別人怎麼說也沒關係。」