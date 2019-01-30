【野豬肆虐】籲限量捕殺以保農作物　寧夏政協：危害猛於冰雹暴雨

香港近年備受野豬問題困擾，千里之外的寧夏亦有同樣遭遇，當地有多名政協就在日前召開第十一屆政協第二次會議上提交提案，建議政府採取包括限量捕殺等措施，盡快解決六盤山山區豬害成災的問題。 據內地法規，野豬屬受保護動物，不能隨便捕殺，然而細分之下，野豬又屬「非重點保護動物」，政府不會因野豬造成損失而給予民眾賠償。

提案指出，隨着退耕還林、天然林保護等林業重點工程實施和苗木產業發展，六盤山山區近年的生態環境已得到有效恢復和保護，野生動物的生存環境顯著改善，但同時亦令部分動物繁衍過快，數量激增，其中尤以野豬所造成的危害最大。

泥地上留有大量野豬腳印。（微博）

據其中一名政協委員胡秀德表示，每當農作物成熟季節，野豬就會在當地成群結隊出沒，踐踏莊稼和樹苗，導致部分粟米、芋頭、蠶豆等農作物幾近絕收。雖然農民有嘗試以農藥拌種、放置農藥煙燻、燃點柴火、施放炮仗等方法驅趕，但野豬早已對此習以為常，規律性地「春拱種、夏毀苗、秋啃果」，不少離住家稍遠的農田更只能棄耕。

當地野豬肆虐，農作物幾近絕收。（微博）

胡秀德列舉數據，例如與六盤山自然保護區範圍部份重疊的固原市涇源縣，經調查測算，全縣96條行政村中，有多達75條村的農作物曾遭受野豬摧毀，佔超過7成，經濟損失達5800萬元人民幣，「野豬對農作物的危害程度比霜凍、大風、冰雹、暴雨等自然災害有過之而無不及」。

提案提出，考慮到近年來豬害問題嚴重，建議政府部門先安排專項資金，給予受害村民一定補償，同時由縣林業主管部門成立專門獵捕隊伍，制定具體計劃，組織對野豬進行限量捕殺。

（澎湃新聞）