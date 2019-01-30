【商業競爭？】百度偕央視大派19億元「紅包」　涉誘導被微信封鎖

百度早前成功奪得2019年度與央視春晚的獨家合作權，其後更宣布將會向全國觀眾派發總值達19億元（人民幣．下同）的電子利是（紅包）。 惟有網民發現，百度派利是活動周二（29日）起已被微信封鎖，超連結不能透過微信開啟。 如今百度只能以類似淘寶或支付寶的方式，用「度口令」來避開封鎖，但就額外要民眾自行複製活動文字到百度App，費時失事。

百度與央視合作，前者將派發總值達19億元的電子利是。（微博）

如今民眾須自行複製活動文字到百度App，費時失事。（微博）

百度改以「度口令」的形式避開封鎖，以便活動內容能在微信上傳播。（微博）

微信回應指，百度的活動超連結含有誘導邀請分享給好友的相關內容，故其中4個違規活動頁面已被作出處理，百度可在整改完後申訴解封。事實上，微信曾發出近期誘導違規及惡意對抗的處理公告，包括但不限於今日頭條、火山視頻、西瓜視頻、網易雲音樂、滴滴出行等在內的多款App均被處罰。

微信表示，近期一些網絡平台通過現金獎勵、虛擬獎品、測試等方式誘導用戶分享、傳播超連結給好友，嚴重影響朋友圈、群聊等功能的用戶體驗；部分網絡平台甚至在違規活動被發現後，技術性繞過和惡意對抗機制以便繼續違規，例如變換域名、域名轉變成圖片或火星文等。

（綜合報道）