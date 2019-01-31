廣西男被指患「白血病」求醫多年花廿萬　揭喝酒誤吞牙籤穿入心臟

廣西一名男子近幾年患上「怪病」，先後被當成敗血症和白血病，但花費20萬（人民幣，下同）治療仍沒有起色。 醫生最終找到病因。原來男子的心臟有一根牙籤，是幾年前喝酒誤吞的。這根牙籤一路直入右心房，並引起一系列嚴重的炎症反應，才令男子出現不同病症。

從小周右心房取出的牙籤。（網上圖片）

廣西男子小周表示，大概是三四年前，他的身體開始出現問題，最初是肚子痛，反覆發高燒，在醫院被診斷為敗血症，但治療沒有起色，之後被當成白血病治療，但花費20多萬元人民幣，也沒能找出病因。近日轉到廣西自治區人民醫院尋求幫助，才終於找到病因。

自治區人民醫院的醫務人員為小周作開胸手術，發現他的心臟、心包及右肺嚴重粘連，右肺有一個雞蛋大小的腫物與心臟粘連在一起，右心房也有一個腫物，入面居然包裹著一根長約6厘米的牙籤，而它正是困擾小周多年的病的「罪魁禍首」。

醫生：引起嚴重炎症反應

小周稱，自己有一個習慣，出去喝酒時會把牙籤放入杯中，以標記為自己的杯子。他估計，自己某日喝酒時一下子把牙籤也一同喝進去。

從嘴喝進去的牙籤怎麼跑到心臟去的？醫該心血管外科•胸部外科溫昭科主任醫師推測，牙籤誤入氣道後，隨著呼吸和心臟跳動，一路戳破氣管、刺穿右肺，刺入心包，最終進入右心房，所到之處引起了一系列嚴重的炎症反應。肺部和心臟裡的腫物是身體在察覺到有異物入侵時做出的本能反應，形成腫物包裹住異物。

溫昭科表示，小周這個病例極其罕見，極易誤診，如不能得到及時、準確的診療，容易造成心內及呼吸道反复感染，嚴重者導致全身感染，病死率極高。所幸小周經手術後恢復得不錯，已經可以很快出院。

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