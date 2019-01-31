深圳查獲跨境學童走私案　5童父母教唆穿特製背心夾帶165部手機

據內地傳媒報道，農曆新年期間有走私人員誘惑跨境學童家長，教唆學童夾帶私貨過關，深圳文錦渡海關查獲5名跨境學童夾藏手機等物品入境案件，共查獲165部手機、2個移動硬碟，以及一批護膚品、化妝品。

深圳海關查獲5宗跨境學童走私案，學童穿特製背心夾帶多達165部手機。（廣州日報）

深圳海關指出，上周三（23日）下午5點，有一群跨境學童自香港放學歸來，經文錦渡口岸入境深圳時結隊過關，其中5名學童在經過海關安全檢測門的時候，報警器發出嘀嘀響聲、報警紅燈閃爍，引起關員注意。

海關關員指出，學童身上一般不會攜帶過多金屬器件，不會引發報警器高頻報警。他們遂引導這5名學童到查驗區檢查，發現他們的衣服內竟被縫上一層夾藏口袋，有的孩子甚至直接穿上了縫有口袋的特製夾藏背心，口袋裏裝著一部部全新的手機。經查，5名學童年紀最小的8歲、最大的13歲，總計夾藏165部手機，還有面膜、口紅、移動影碟等一批物品。

經詢問，學童承認這些特殊衣服是父母要求他們穿上的。關員遂立即聯絡學童家長到現場協助配合調查，但直到當天口岸關閘，孩子家長都一直沒有出現，關員們只能委託當地警員幫助聯絡，並於當晚由家長將這些孩子接走。目前，案件正在進一步辦理當中。

（廣州日報）