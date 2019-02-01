石家莊社區衞生院爆疫苗「調包」醜聞　十餘名兒童疑被打錯低價針

內媒《南方都市報》近日報道，有網友爆料稱，河北石家莊一個社區衞生院發生了一起疫苗「調包」事件，用價格為100多元（人民幣，下同）的HIB疫苗替換了價格為600多元的五聯疫苗。 據了解，HIB疫苗主要用於預防腦膜炎、肺炎等疾病。而五聯疫苗包含了HIB疫苗的功效。可同時預防五種疾病，包括白喉、百日咳、破傷風、脊髓灰質炎和b型流感嗜血杆菌引起的肺炎。涉事衞生院回應稱，HIB疫苗當做五聯疫苗接種，不會對兒童身體造成傷害。

五聯疫苗的價格為632元，HIB疫苗的價格則為100多元，兩種疫苗價格相差近500元。（網上圖片）

報道稱，1月31日，一位計劃在石家莊匯通社區衞生院接種五聯疫苗的家長馮女士（化名）表示，她本來帶孩子去衞生院接種第三針五聯疫苗，卻發現醫務人員給她的孩子接種了HIB疫苗。

馮女士先是察覺兩種疫苗的包裝盒並不一樣，但涉事衞生院的護士否認「打錯針」。於是馮女士堅持查看接種疫苗時的監控錄像，期間一位工作人員承認他們的工作「有失誤」，給馮女士的孩子接種了HIB疫苗，護士其後也道歉稱是「不小心拿錯了」，惟馮女士不接受解釋並報警，又向疾控部門舉報了此事。

家長察覺兩種疫苗的包裝盒不一樣。（網上圖片）

據報道，經員警與疾控工作人員調查發現，衞生院內部網絡系統和其疫苗接種登記本的記錄不相符。從12月3日起，網絡系統顯示只給26位兒童接種了五聯疫苗，但登記本上卻顯示已經給44個孩子接種了該疫苗。

事件曝光後，石家莊市橋西區疾病預防控制中心1月31發布官方通報稱，相關部門正在調查打錯疫苗事件，已責令該衞生院限期整改，同時強調HIB疫苗當做五聯苗接種，不會對兒童身體造成傷害。

內地近年來不斷爆出疫苗醜聞。（視覺中國）

今次已經是內地近半年內第三次出現疫苗醜聞。去年8月，內地長春長生公司疫苗造假一事引起輿論嘩然，事件揭露內地藥監系統腐敗，中共最高層也連番下達強硬批示，表明會徹底調查及嚴懲。最終國家藥監局、吉林省政府、長春市政府超過40名官員遭處分。

今年1月，江蘇淮安金湖縣的一間衞生院被揭發為兒童口服的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」已經過期，多達145名兒童受害，官方後來更證實還有其他如乙肝疫苗、卡介苗等都有過期問題。該縣委書記回應此事時更遭到家長圍毆暴打。

（綜合報道）