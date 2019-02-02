甘肅縣官醉駕撞死人免刑責　央視質疑檢察院法院接連偏袒

甘肅隴西縣的工商局幹部毛志堯醉駕撞死人卻免予刑事處罰，在整個過程中，縣檢察院及法院都接連有疑似偏袒之舉。 連官媒《央視》都提出質疑，認為全案明顯有兩項細節影響量刑，但都能獲檢察官及法官接納。

法院量刑時接納多個毛志堯的酌定從輕情節。（影片截圖）

報道指，縣檢察院是以交通肇事罪向縣法院提起公訴，但量刑時法官及檢察官均認定醉駕及超速不屬於從重情節，理由是選擇罪名時已包含在內，故不會重複評價。縣檢察院公訴科副科長原文武稱，醉駕與致人重傷或以上、飲酒、無牌駕駛等都只是一個選擇罪名的標準，「（喝酒）影響不大，基本上沒影響。」

原文武稱案發時毛志堯飲酒與否均與量刑無關。（央視截圖）

報道認為毛志堯在量刑上獲認定有多個酌定從輕的地方，但有兩個顯然從重的細節卻被忽略。據法院刑事庭庭長車志雄表示，毛志堯當天醉駕前是陪伴患病妻子到醫院，其後覺得天冷要回家拿衣服，「從這個主觀惡意上來講是小的，他也不是說喝了酒以後，四處亂逛或者等等這些情況，他是有區別的。」但事實上按照毛志堯的口供，從其妻子就醫至案發，時間上已過去超過5小時，顯然沒有迫切性；且當時明知後座有熟睡乘客，毛志堯此舉完全罔顧他人安全。對此原文武僅稱「（量刑上）法律沒有這個規定。」

車志雄認為毛志堯醉駕撞死人沒有主觀惡意，是從輕處罰的情節之一。（影片截圖）

第二個細節是毛志堯在撞死人之前，曾先後與另外兩名清道夫擦肩而過，但都沒有減速，甚至在導航系統提醒有限速時仍繼續超速行駛，最終就撞死正在路邊工作的清道夫。

彭新林認為，根據量刑指導意見，自首和諒解協議均無法將該案的量刑降至免予刑事處罰的程度。（影片截圖）

另一方面，全案最具爭議一點，是毛志堯獲法院判決免予刑事處罰後，雖再被處以留黨察看一年及政務降級處分，但仍可在工商局工作。原文武竟解釋「如果判刑，他就會丟掉工作，家庭生活會受影響，從情與法的角度來說，既要考慮被害人的權利和義務，還要考慮實際情況。」及至去年底，縣紀委監委稍微加重對毛志堯的處分，將政務降級改作政務撤職。

報道引述北京師範大學法學教授彭新林認為，致一人死亡的交通肇事罪，量刑起點是兩年以下有期徒刑或拘役，但根據量刑指導意見，自首和諒解協議均無法將該案的量刑降至免予刑事處罰的程度。彭新林又指，醉駕本身就應該是從重量刑的情節，「就這個案件來看的話，它既有醉駕，而且還超速，導致一人傷亡的結果，我覺得認定他是犯罪輕微還是比較勉強的。」

（央視新聞）