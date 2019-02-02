網文「月薪1.5萬吃不起車厘子」引熱議　官媒揭販賣焦慮產業鏈

繼內地自媒體紅人咪蒙團隊的毒雞湯文章被批煽動民眾情緒後，近日再有一篇以相似方式「販賣焦慮」的爆款文章《26歲，月薪一萬，吃不起車厘子》（以下簡稱《吃不起車厘子》）受到各方質疑。 中共北京市委旗下的《北京日報》評論稱，吃不起車厘子就渲染「生活品質太差」是無稽之談。

在《吃不起車厘子》一文中，作者把女生財務自由從低到高分為15個階段，最基本的是辣條自由，接近最高級別的就是車厘子自由。同時又以「我有一個朋友」為例，指出「有人月薪一萬五，看起來還不錯的生活，實際連個車厘子都不捨得吃。」

文章發布後，「車厘子自由」成為網民熱議話題。接著又衍生出士多啤梨自由、榴蓮自由等，網民紛紛對照自己達到哪一檔次。還有不少人效仿他人在朋友圈曬出車厘子和其他昂貴的水果「炫富」。

有人表示，「在北方車厘子是交友必備神器，是冬天水果裡的絕對C位」。不過，也有網民笑稱目前達到的只有「喝水自由」，另外有人認為「什麼自由都不需要別人來定義」。

不過，「車厘子自由」成了挑動輿論的新名詞後，亦惹來了不少批評和質疑。有媒體評論這篇文章充滿了「販賣焦慮套路」。《北京日報》評論指出，車厘子作為一種進口水果成本高昂，即便是北上廣月入一萬的白領，刨除生活開支，也很難做到「想吃多少吃多少」，因此吃不起車厘子就渲染「生活品質太差」，純屬無稽之談。

評論還稱，朋友圈隔幾天就會湧現出一批高度相似的爆款文章，圍繞焦慮已經形成產業鏈：先製造焦慮和傳播焦慮，後研製雞湯和售賣雞湯，再製造新焦慮和研製新雞湯。而雞湯的受眾「非但不會獲得精神的救贖，反而被引向更加無解的焦灼。」

（綜合報道）