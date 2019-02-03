微信嚴令禁「搶紅包」外掛　上月至今逾3000帳戶涉外掛、網賭被封

在內地，微信的紅包功能很受用戶歡迎，尤其新春佳節，很多人會「派紅包」派錢應節。但紅包往往數量有限，先「搶」先得，因此有不法之徒看準機會，開發外掛「搶紅包」程式。 微信在新春前發出通知，呼籲用戶不要利用微信外掛軟件搶紅包，或利用紅包組織網絡賭博從中牟利，否則帳號可能會被封禁。

微信嚴令禁「搶紅包」外掛。（視覺中國）

微信表示，有人利用外掛軟件搶紅包，或利用紅包組織網絡賭博從中牟利，讓搶紅包「變了味」。從1月份至今，通過用戶舉報提交證據並經核實取證，微信安全團隊已共計對3000多個賭博或外掛使用帳號永久封禁處理。

微信又指，網絡賭博十賭九輸，被法律明令禁止，而搶紅包外掛軟件不僅破壞搶紅包的公平性，還存在收集用戶隱私信息、盜取用戶賬號密碼等安全風險，都嚴重破壞用戶體驗、擾亂平台的健康生態。

籲用戶舉報外掛軟件使用者

微信呼籲，為了帳號隱私安全和功能正常使用，請不要使用搶紅包外掛軟件。如果用戶曾安裝或者還在使用，請馬上卸載。此外，除了不要安裝、使用搶紅包外掛軟件，也切勿參與任何形式的網絡賭博，「十賭九騙，嗜賭傷身。」

微信又指，如果發現有人使用微信外掛軟件，或者存在賭博行為，可以通過客戶端和小程序「騰訊110」投訴，微信團隊會對投訴內容進行核實並及時處理。