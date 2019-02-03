2月1日，內地微信朋友圈流傳一兩幅「錦旗圖」，內容為感謝某女子「為我老公」某某「每周提供生理服務」。 2月2日，公安機關查清案情後，認定一名陳姓男子藉此誹謗前度女友，遂依《治安管理處罰法》行政拘留該男子10天，並罰款500元人民幣。

疑女友出軌分手收場，川男掛錦旗詆毀：感謝為我老公提供生理服務。（紅星新聞）

據《紅星新聞》2月2日報道，34歲的陳某是四川涼山州會東縣人，與王某係前男女朋友關係。去年10月21日，陳某懷疑王某與鄒某有不正常關係，當天與王某吵架後分手。分手後陳某一直要求王某道歉，王某未理會，陳某遂起報復之心。

候車回鄉過年時被捕

今年1月31日，陳某在一家廣告公司製作兩面「錦旗」，刊有詆毀王某字句。2月1日凌晨1時左右，陳某駕車到眉山市東坡區鄒某所住地，懸掛其中一面錦旗。其後他返回眉山城區，在王某所住小區懸掛另外一面錦旗。

2月1日11時左右，東坡區公安分局接到王某報警，指有人懸掛錦旗，指名點姓對其作惡意詆毀和攻擊。同日下午5時20分，陳某正在峨眉火車站候車回家過年，遭公安當場拘捕。