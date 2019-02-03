【賊喊捉賊】陝西男偷好友手機盜兩萬元　次日扮受害者一同報案　

賊喊捉賊！陝西一名男子趁朋友熟睡期間偷走對方的手提電話，更透過微信轉走其銀行帳戶內兩萬多元（人民幣，下同）。男子之後更把自己的手機藏起，裝成是受害者與朋友一同報案。不過，他的圖謀最終還是被警方悉破，被捕後獲判1年半。

陝西男偷好友手機，再轉走逾兩萬元到自己的微信帳戶。（示意圖／視覺中國）

肖某與張某本是好友，二人合租一個單位，還共同經營某學校食堂檔口的餐飲業務。2018年10月20日上午，二人睡醒後均找不到手機，肖某稱可能是半夜有賊人潛入，張某隨即想到自己手機微信綁定銀行卡，到銀行檢查發現帳戶內的2萬多元現金已被轉走，於是二人一同前往派出所報案。

警方接報後立即展開調查，竟發現張某的存款竟流向肖某的微信賬戶。警方於是將肖某列作疑犯拘捕，肖某被捕後亦如實供述自己的罪行。

盜取款項後轉入自己微信帳戶

原來，肖某有兩部手機，張某曾借用其中一部登錄自己的微信；又因雙方平時接觸很多，在日常工作支付活動中，肖某很容易便知曉了張某的微信付款密碼。利益驅使之下，他安排了一出「戲」來盜刷張某錢財，趁張某熟睡後，將登錄張某微信的手機拿走，分4次將其微信內的錢款及綁定的銀行卡錢款轉至自己的微信錢包中，又將張某的手機和自己的另一部手機藏匿，偽造盜竊現場，並於次日佯裝受害者與張某一同前往派出所報案。

近日，西安市長安區法院刑事審判庭公開審理這宗案件，判處肖某有期徒刑1年又6個月，並處罰金1萬元。