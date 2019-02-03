【男公關奢華慶生】網傳白馬會所富婆會員通訊錄　無一能夠接通

上海白馬會所一名男公關早前獲「富婆」餽贈價值近百萬元（人民幣，下同）貴重禮物慶生，引起公眾關注。會所卻因此惹上「麻煩」，被公安「依法處理」，查封並停止營業。 昨日（2日），有網民在網上發布一份白馬會所「超級VIP富婆通訊錄」，其中包含60人的名字和手機號碼。不過據內媒報道，名單內的電話無一能夠接通。

網傳白馬會所富婆會員通訊錄。（網上圖片）

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據《北京青年報》報道，按照這份「名單」撥打上面的手機號碼後，發現60個手機號碼沒有一個可以接通，絕大多數為空號，部分為關機和用戶正忙狀態。這些手機號碼的歸屬地亦較為分散，分布在廣西、湖南、黑龍江等地，但並無上海號碼。

此外，這份「富婆會員名單」中的電話號碼，也曾經出現在之前的一些「名單」之中。例如其中一個159開頭的號碼，在這份「富婆會員名單」中為一名鍾姓女子的電話，曾在2015年發布於百度貼吧的一個留言中出現，當時該號碼「屬於」一個名叫小琴的人。

該百度貼吧的留言列出一個名單，並被標註為「7夕快到了，沒有什麼禮物送你，這100個小姐電話是我的一片心意。」《北京青年報》報道，在所謂的白馬會所「富婆會員名單」中，有很多號碼與這份「100個小姐姐」名單重合。

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會所消費水平極高 女客找頂級公關要有2千萬身家

早前報道，上海白馬會所一名男公關獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，價值以百萬元計，引起公眾關注。此後有白馬會所的前員工爆料稱，會所裏所有的工作人員都是男性，連前台都是男生，只會為女性客人提供服務。此外，會所消費水平很高，女客花十幾萬只能「開個枱」，找頂級公關要有2千萬身家。

（北京青年報）