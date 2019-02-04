中共官方「中國長安網」2月3日報道一宗離奇騙案，一名北京女子接到「海外老人和國務院八部委領導」電話，邀請她出錢出力參與「民族資產解凍」運動。這位行騙對象卻「弄假成真」，協助「組織」招攬40多萬名會員，前後「募款」3億元（人民幣．下同），自己也從中「虧空公款」。 去年12月，廣西壯族自治區百色市檢察院就上述騙案，批准逮捕該女子。

北京女自組皇家軍團籲「解凍海外民族資產」，麾下40萬團員騙3億。（視覺中國）

2016年12月份，北京女子馮某英收到自稱為「海外老人和國務院八部委領導」的電話，呼籲她支持「民族資產解凍」，投資少量資金以協助解凍海外留存的民族資產，藉此獲取巨額款項回報。

分為12個縱隊作管理

馮某英為此夥同他人自行組建「皇家軍團組織」，馮某英自封為「皇家軍團總司令」、「總指揮長」，口頭任命他人任組織頭目，不斷介紹拉攏成員，，並以「皇家軍團」名義建立多個微信群，其中會員多達40餘萬名，並分為12個縱隊作管理。

之後馮某英以獲得上百萬元回報為餌，誘使會員投資10元、20元、30元等少量資金，聲稱回報所得用於建設養老院、醫院和學院，以及發放給會員作為生活費。

大部份款項轉給詐騙集團

至案發前，所謂「海外老人和國務院八部委」代表來電，要求馮某英辦理百餘個「民族資產解凍專案」，以資金來源證明費、辦證費、手續費等各種名目，向馮某英收取解凍費用。

馮某英為滿足上家收費要求，大肆向會員宣傳繳納各種費用，其間馮某英向「皇家軍團會員」收取近3億元款項，並將部份款項轉給其女兒，據為己有，部份發放給管理層作獎勵，餘下大部份款項分成數次轉給詐騙集團。