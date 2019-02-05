浙江漢為避家人催婚又想賺「老婆本」　多次偷竊被捕在牢房過新年

「有男／女朋友了嗎？」「什麼時候結婚？」「你年紀也不少，是時候結婚了。」對於單身人士而言，新春期間聽到以上說話恐怕不太好受。在浙江，就有一名單身男子為避家人親戚催婚，又想賺「老婆本」，10年間多次偷竊被捕，往往要在看守所或監獄過新年。

祖籍浙江麗水的雷男自20歲左右就被家人親戚開始催婚。雖然憧憬婚姻，但由於雷男矮小又自卑，加上好吃懶做，所以一直沒有女士願意嫁給他。現時32歲的雷男仍然是單身男子一名，也無固定工作。

今年1月26日，雷男偷偷進入台州臨海市邵家渡的一村民家盜竊，正在翻箱倒櫃之際，被回家的事主謝先生發現到。謝先生暗中報警，雷男被趕來的警察拘捕。

警員將雷男帶回派出所一查，發現他從2009年開始，幾乎每年都會因為偷東西被拘一次，至今有9次被法律懲處的記錄。因此，他幾乎每年都在看守所或監獄裡面過新年。

雷男自白道，22歲那年受不了催婚，離開麗水到省內其他地方遊盪。他曾決心工作賺「老婆本」，但往往打工一段時間，就因為怕麻煩不想做。2009年某日，他路過一個村莊，看見有戶人家上鎖的捲簾門中間可以撐開一道縫隙，仗著身材精瘦矮小，嘗試鑽了進去，結果輕輕鬆鬆地入屋偷去300元。自此，他便養成偷竊的習慣，希望以此賺「老婆本」，再回家過個體面的新年。