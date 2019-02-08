【有怪莫怪】疑新春香灰上泊車引燃　江蘇男凌志座駕起火焚毀

大時大節如新春期間，江蘇一帶流行「燒斗香」以祈求福澤庇佑，這種塔形香有1米多高，通常放在空曠地面，點燃後能燒上一天。 據內地「看看新聞」2月7日報道，最近在江蘇如東栟茶鎮一間電影院外，有車主看完電影後發現座駕起火焚毀，就懷疑與停泊在「斗香」香灰上有關。

燒斗香示意圖，與文中事故無關。（網上圖片）

報道指2月6日下午兩點左右，在如東栟茶鎮茗都華庭社區東側一店面房門口，一輛白色凌志汽車著火。小區保安和市民拿來10幾個滅火器救火，消防員趕到現場，將大火撲滅，汽車前半部分份經完全燒毀，基本報廢。

據目擊者稱，車主當時到對面的影城看電影，將車停泊在一堆香灰上，這可能就是汽車起火的原因。報道指「斗香」香灰很多，看似燒完，其實還沒完全熄滅，內部溫度很高。汽車一旦停在上面，就有被引燃的危險。

網民：路過朋友孝敬的豪車

事故未有釀成人命傷亡，不少網民都開玩笑說燒香善信「孝敬了」名貴汽車：

爺爺，這是路過朋友孝敬的豪車。 替人家香主孝敬人家祭拜的小仙。 在停車位上燒香的也夠缺德的。

有資料指斗香經人手編紮，若干股香重疊攢聚在一個香斗內，紮香如寶塔形，焚燒起來煙火旺盛，以示歡慶莊重，萬事如意。