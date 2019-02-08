劉謙春晚「魔壺」被指靠現場觀眾演技　內媒：歐美表演也靠「托」

台灣魔術師劉謙今年重登央視春晚，表演魔術「魔壺」，依觀眾的要求「變」出不同的飲品。不過隨即有現場穿崩影片曝光，網民驚呼助手在幫忙換壺，不只現場觀眾都可能全程目擊，而參與魔術的觀眾也可能只是「托」（事先安排）。還有人發現，劉謙曾在內地往年迎春節目作類似表演，原來表演只是「新壺裝舊酒」。 有內媒進一步挖掘，上述魔術36年前就在歐美日澳等地風靡，表演者保羅．丹尼爾斯（Paul Daniels）更拿到「年度魔術師」大獎，然而公認的原創者則是1868年出生於倫敦的魔術師David Devant。

英國魔術師保羅．丹尼爾斯（Paul Daniels）1983年聖誕節表演了這一魔術，用水壺「變」出各種飲品。（網上圖片）

魔術師劉謙在春晚表演中手拿一個銀色壺，只在壺中倒水，卻能依觀眾要求憑空倒出紅酒、白酒、啤酒、豆汁（北京特色食物）及熱紅茶等飲料，最後甚至倒出一堆糖粉，引起不少網民討論「魔壺」背後玄機。不過網上流傳的現場影片揭露了其助手偷偷換壺的過程。更有網民發現劉謙在2018年湖南衛視「小年夜春晚」表演過相同節目，質疑已缺少創新。

有內地傳媒更進一步發現，這項魔術36年前就已風靡歐美日澳等地，由英國魔術師保羅．丹尼爾斯（Paul Daniels）於1983年聖誕節表演，同樣是用水壺變出不同的飲品，一經播出就瞬間引爆魔術界，還奪得由美國魔術藝術學院（The Academy of Magical Arts）頒發的年度魔術師大獎。

劉謙春晚「魔壺」被指靠現場觀眾演技。（資料圖片）

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曾被重現掀「抄襲」罵戰

在這場表演中，保羅手持一隻巨大的熱水壺，依次倒出了白酒、紅酒、香檳、橙汁、雞尾酒、牛奶、可樂、啤酒等。在節目尾聲，他讓一名男觀眾自己從壺內倒出飲料，剛好是這名觀眾心裏所想的蘭姆酒。

內媒指出，保羅的魔術秀當時每年在英國廣播公司（BBC）上演，被視為聖誕節必看節目。如同劉謙的魔術常被指是由春晚主持人暗中協助，給保羅當「托」的則有BBC的著名主持人。在2016年的英國達人秀，有魔術師重現了這個魔術，贏得評委們的一致好評，但就被保羅的遺孀指責，稱魔術師應該自己發明新的魔術，不應抄襲前人的作品。

讓輿論迅速反轉的是，有魔術師指出，這個表演並不是保羅的原創。大家公認的「神奇水壺」魔術之父是1868年出生於倫敦的David Devant，他被視為是英國最偉大的魔術師，不僅發明了「神奇水壺」魔術，而在他退休之後曾經寫過一本「魔術揭秘之書」，其中就包括這個魔術。

（封面新聞）